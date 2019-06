Männikasve murdes saab kujundada tiheda puu

Parim aeg murda on enne jaanipäeva, kui kasv on veel piisavalt pehme ja selle saab sõrmede vahel kerge praksuga pooleks murda.

Luua puukool-arboreetumi vanemaednik Neeme Murka seletab, et noort võrset kärbitakse vaid mändidel. Kuuske ja nulgu tohib ka vana oksa pealt lõigata ja need ajavad uued kasvud. Kui aga männil terve kasv vana oksani ära murda või lõigata, siis uut punga sealt enam ei tule, ei sel ega järgmisel aastal. Männil tekivad uued kasvud vaid viimase aasta võrsele.

Kui aias on mägimänd juba piisavalt suur ja sooviks kõik uued kasvud ära murda, siis Murka seda pigem ei soovita, sest tulemus ei jää ilus. Seepärast tulebki mände hakata kujundama väga varakult, et saada ilus tihe võra ja puu ei viskaks liiga kiiresti kasvada.

Murda või lõigata?

Veel on levinud soovitus männi kasvud kindlasti näppude vahel ära murda, mitte lõigata. Murka ütleb, et nemad Luual lõikavad kasve ja oma praktika põhjal ta ei näe, et see puu väljanägemisele halba teeks.