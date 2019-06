Kuidas lehetäisid peletada?

Õnneks pole lehetäidest keeruline lahti saada. Tõsi, lõplikult lahti ei saa neist ühegi imevahendiga – ajad ära, aga varsti on nad taas platsis ja võitlus algab uuesti.

Kõige loodussäästlikum ja lihtsam on lehetäid tugeva survega veejoaga lihtsalt maha pesta.

Teine levinud soovitus: pritsige taime lehealuseid, kus putukad end peidavad, rohelise seebi lahusega. See aitab ka seenhaigusi vältida. Kodustest vahenditest kõlbab pritsimiseks ka Fairy ja teised nõudepesuvahendite lahused. Pesuvahend ummistab lehetäide hingamisavad ja nad lihtsalt lämbuvad. Vaadake vaid, et lahus liiga kange ei saa, muidu võivad taimelehed koledaks kõrbeda. Kui kasutate mõnda uut lahust esimest korda, siis on mõistlik seda esmalt ühe oksa või lehe peal katsetada ja kui päeva-kahe pärast lehed koledaks läinud pole, siis võtke julgelt tarvitusse. Lehetäid võivad mõne vahendiga ka harjuda, seepärast tuleks aeg-ajalt uus lahus kasutusele võtta.