Humala lehed sobivad salatisse

Harilik humal (Humulus lupulus) on rahvasuus tuntud veel tapu ehk õllevihana. Humalat vajati eelkõige õlleteoks ja humalaistandikku kutsuti tapuaiaks, kus seda kasvatati tugilattidel ja nööridel. Kuna humal vajab kasvamiseks küllalt niiskust ja tuge, leidub seda looduslikult peamiselt ojade ja jõgede kaldatihnikuis.

Harilik humal on 3–6 m pikkuse ja alusel puitunud varrega ronitaim. Lehed on vastakud, suured, karedad, 3–5hõlmalised, meenutades kultuurviinapuu lehti. Metsikul humalal on tuntav küüslaugulõhn. Humal õitseb juulis ja augustis, valminud käbid on 3–4 cm pikkused.

Humal kui ravimtaim

Ravimtaimena on humalat kasvatatud juba tuhat aastat. Peale mõruaine lupuliini (kuiv­aines 16–26%) on humalakäbides uinutava-rahustava toimega palderjanhapet ja alkaloid humuliini, eeterlikke õlisid, koliini, parkaineid. Humalalehed sisaldavad rohkesti C-vitamiini. Humalakäbitõmmist kasutatakse rahustina ja valuvaigistina põie- ja neeruhaiguste korral, kasu on sellest ka südame- ja närvihaiguste vastu, humal on üks valokordiini koostisosa.

Välispidiselt kasutatakse droogi hautisena reumavalude korral. Humalast on abi saadud veenipõletike vastu (tee, mähised ja vann). Humalakäbikeedisega soovitatakse pead pesta, et juuksed vähem välja langeksid.

Ravimteeks võta 1 sl käbisid, vala peale 1 klaas keeva vett ja lase teel aeglaselt kinnises nõus maha jahtuda. Joo teed 2–3 klaasi päevas poole klaasi kaupa veenipõletike, neeru-, maksa- ja põrnapõletike, tursete, depressiooni ja kõrge vererõhu korral.

Inimene on kasvatanud humalat üle tuhande aasta, eelkõige ravimtaimena. Eesti oludes saab kõige parema paljundusmaterjali looduslikest kasvukohtadest. Sordihumalat Eestis kasvatada ei tasu, sest meie kliimas on see külmaõrn ning alkaloidide, lupuliini jt tähtsate bioaktiivsete ainete sisaldus ei ületa meie kliimas märgatavalt looduslikku. Humal ei talu suurt temperatuurikõikumist.

Humalakäbid

Humalakäbisid kogutakse augusti lõpul või septembris, veidi enne valmimist, kui need on veel rohekaskollased. Korjatakse ja kuivatatakse ainult emastaimede tolmlemata käbisid, sest seemnetega käbid on üsna väärtusetud. Käbid kuivatatakse õhukese kihina 45kraadisel temperatuuril.

Humalatee valmistamiseks võta 1 tl kuivatatud humalakäbisid ja teine kanarbikuõisi, peale vala klaas keeva vett ja kui jook on jahtunud 40–45 kraadini, lahusta selles 1–2 tl mett ja joo pool tundi enne magamaminekut.

Hautatud humalavõrsed meenutavad maitselt rohelist sparglit. Hautise valmistamiseks kasuta 8–12 cm pikkusi mahlakaid kevadisi võrsetükke, keeda need vähese soolaga maitsestatud vees parajalt pehmeks, nõruta ja vala üle sulavõiga. Juurde paku röstsaia. Soovi korral võib hautatud humalavõrsed valada üle ka paksema maitsestatud tomatimahlaga, nii et see võrseid veidi kataks, ja kuumutada kuni keemiseni.

Humalalehesalati valmistamiseks võta 100 g noori lehti, pese, aseta sõelale ja tõsta 2–3 minutiks keevasse vette, seejärel jahuta külma jooksva vee all maha. Blanšeeritud lehed lõigu peenteks ribadeks ja sega juurde 25–30 g hakitud rohelist sibulat või murulauku, maitseks veidi soola ja kastmeks 1–2 kuhjas sl hapukoort või jogurtit. Peale võib puistata hakitud tilli või peterselli.

Humalalehesupi valmistamiseks võta 1 liiter lihapuljongit, lisa 3–4 kuubikuteks lõigutud kartulit, 400 g ribadeks lõigutud noori humalalehti, 200 g ribadeks lõigutud oblikaid või rabarberilehti ja keeda, kuni kartul on parajalt pehme. Nüüd lisa 50–60 g hakitud sibulapealseid, 2 kuhjas sl tomatipastat ja võta supp tulelt. Serveeri koos hapukoorega.