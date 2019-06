Vahva paik keset väikest alevikku

Otepää vallas asuv mängukeskus Fun on leidnud koha endise Puka vallavalitsuse hoones. Samas majas tegutseb mitu tegijat, näiteks on ühise katuse all veel kauplus ja kohe seina taga on kohalike elanike eestvedamisel rajatud kogukonna õppeköök.

Mängumaale sisse astudes hakkab peale ronimislinnaku kõigepealt silma see, et põhiruumi lagi on ilmatu kõrge – avarust kui palju! Ja üleval silmapiiril on aknarida.

„Vanasti oli siin söökla,” tutvustab Uibopuu ja näitab pilte, mis ruumis enne oli ja milline see kõik remondi käigus nägi välja. Muutumine on totaalne. „Üllatuseks selgus, et aknad olid nii mädanenud, et kukuvad vaat et eest ära. Tänu Otepää vallavalitsusele saime uued aknad ette – ilma toetuseta ei oleks ise küll jaksanud seda investeeringut teha.”

Seistes keset mängumaad, ütleb Kertu Uibopuu, et plaan on teha ühele seinale ronimissein. See on aga esialgu veel mõte, soov. Kuid mine tea – ehk täitubki, nagu ka see soov, et Puka saaks endale laste mängumaa.

Helesinine unistus täitus

Umbkaudu 570 elanikuga Puka aleviku mängumaa avas uksed tänavu veebruarist. „Varem polnud Pukas ühtegi kohta, kus saaks lastega sisetingimustes mängimas käia,” ütleb mängumaa rajaja Kertu Uibopuu.

Tema sõnul on alati tekitanud küsimusi see, kus pidada laste sünnipäevi. „Eriti suur probleem on see mõistagi korteris elavale lapsevanemale. Lapsed tahavad ikka kutsuda kõiki sõpru, aga kui pole sellist ruumi, et nad saaksid ringi joosta ja ennast vabalt tunda, siis on reeglina kaks valikut,” räägib Uibopuu. Need valikud on: kärpida külaliste nimekirja või kasutada mängutoa teenuseid. Ta lisab, et tema tutvusringkonnas on palju peresid, kes on otsustanud oma lapse sünnipäeva pidada just mängumaal.

„Siiras rõõm laste silmis annab märku, et oleme teinud õige valiku ja loonud midagi tõeliselt vajalikku,” märgib ta. Väikeste laste lemmikuteks on kujunenud ronimislinnak, pallimeri ja batuut. Suuremad mängivad meelsasti piljardit, õhuhokit ja Playstationiga.

„Ronimislinnak, mis siin on, pakkus kunagi Tartus Lõunakeskuses lastele rõõmu,” ütleb Kertu Uibopuu, et alati ei pea uhiuut atribuutikat ostma. Seda enam, kui kasutatud asja on hästi hoitud.

Mõte luua mängumaa tekkis pukalasel aastaid tagasi. Uibopuu sõnul on mängumaa loomise idee varem korduvalt esile kerkinud. Kuni eelmise aastani oli see pigem helesinine unistus, sest sellise koha loomine nõuab lisaks arvestatavale ajaressursile ka suurt tugivõrgustikku ja mahukat finantsinvesteeringut.

„Öeldakse, et unistustel on kombeks täituda, nii vist ongi! Minu arvates on selle ütluse üks oluline eeltingimus see, et alustuseks tuleb mugavustsoonist välja astuda. Mõeldud, tehtud – otsustasin, et teen selle asja ära,” lisab ta.

Palju aitajaid, toetajaid

Kui ta otsusest teistele rääkis, kuulis ta erinevaid arvamusi. Toetajaid oli palju, aga ka kriitikat jagus: vaevalt selline mängumaa ennast nii väikeses kohas ära tasub.

Ta mõistab, et sellist laadi äriga rikkaks ei saa ja see polegi selle projekti põhiküsimus.

„Aga kui mu ettevõtmine kohalikele inimestele korda läheb ja nad oma lapsi siia jätkuvalt mängima toovad, siis majandab mängumaa ennast ära ja saame ühiselt panustada piirkonna arengusse,” sõnab Kertu Uibopuu.

Tema sõnul on praegu püsiklientideks kohalikud, aga broneeringuid on tulnud juba nii Tõrvast, Otepäält kui ka Valgast. Rääkides lähiümbruse mängumaadest, siis neid on Otepääl, Elvas, Tõrvas, Valgas ja Tartus.

Uibopuu tänab kõiki, kes aitasid kaasa mängumaa valmimisele ja uskusid, et sellest tuleb vahva paik. Toetusraha tuli Leaderi programmist.