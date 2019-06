Avatud aias näeb taime tõelist ilu

Just seepärast, et oma aeda taimede hankija saaks näha, kuidas mõni taim suurena ja täies ilus välja näeb, tasub kasutada võimalust külastada avatud aedade päevi. Ühest eriilmelisest aiast teise käies saab selgeks, mis rohkem meeldib. Nii kogute oma isikliku aia kujundamiseks ideid.

Vridolin avab aia külastajatele tänavu suvel neljal korral. Varasemate aastate kogemuse põhjal räägib ta, et inimeste huvi selliste päevade vastu on suur ja aina kasvab. Tema aiast käib ühel avatud uste päeval läbi sadakond inimest. „Väga palju sõltub muidugi ilmast,” lisab ta.

Viljandimaal tegutseva Nõrga talu perenaine Krista Kukk on samuti seda meelt, et alles aias kohapeal olles saab õige ülevaate, missuguseks taim kasvab ja milliste teiste taimedega see kõrvuti sobib. „Aias püsikute peenarde vahel saab inspiratsiooni, kuidas oma peenar kujundada ja taimi omavahel sobitada,” sõnab ta.

Eesti ilmselt üks kuulsamaid iluaedu, Põlvamaal asuv perekond Palusalu aed, võtab hooajal külastajaid vastu vähemalt korra kuus. Maria Palu­salu seletab, et ühest küljest soovivad nad ise avatud uste päevadel populariseerida Inglise aiakultuuri eestlaste seas, teisalt on inimestel elav huvi tulla nende aeda vaatama ja nagunii alatasa küsitakse selleks luba.

Põhja-Sakala vallas asuva Kaevandi talu perenaine Anu Nurmsalu on valmis külastajaid oma aias vastu võtma kasvõi iga päev. „Mul on kollektsioon juba suureks läinud ja miks seda ilu ainult endale hoida, kui saab teistega jagada,” ütleb ta. „See rõõm, mis külastajatelt tagasi tuleb, on nii mõnus ja annab palju energiat juurde.”

Kuna Kaevandi talus on eriti uhke pojengikollektsioon, siis eeloleval nädalavahetusel kutsuvad nad rahvast pojengipäevadele. Aias kasvab pisut üle saja pojengisordi, aga alati on raske ette arvata, kui palju neist pojengipäevadel veel õitseb või juba pungad avada jõuab. „Eks see pojengipäeva tegemine ole alati üks suur ennustus,” muheleb naine, aga usub, et pojengisõpradele jagub vaatamist siiski küllaga.

Kes käivad?

Kõrvuti kirglike iluaiafanaatikutega käib avatud aedu vaatamas rohkelt noori, kes endale äsja maja ostnud ja nüüd ideid koguvad. On ka neid, kel oma aeda polegi ja tulevad avatud aeda lihtsalt puhkama. „Aed on ju hommikust õhtuni avatud ja mõni külastaja on lausa pool päeva aias – istub ja vaatab ringi, puhkab jalga,” kirjeldab Vridolin.

Nõrga talu osaleb nii avatud aedade kui ka avatud talude päeval. Seepärast oskab Kukk välja tuua, et kui avatud talude päevadel tulevad enamasti linnainimesed vaatama, kuidas maal elatakse, siis avatud aia päevadel käib palju sellist rahvast, kel plaan oma aed rajada ja rohkelt küsimusi taimede kasvatamise kohta.