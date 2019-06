Üks kaugtöö võimalus on e-kaubandus

Küsimusele, et kui suur on pettasaamise oht, vastab Reili, et pettureid küll liigub, aga tänu sellele, et tarnet saab jälgida elektrooniliselt, on petiste elu väga raskeks läinud.

„Petuskeemide osa on väga väike ja see pole mõjutanud meie äritegevust. Kasutame ainult elektrooniliselt jälgitavaid tarneviise. Kui tarnija kinnitab, et pakk on kohale toimetatud, siis petturid raha tagasi nõuda ei saa. Tarne tagab tarnija firma, kellega on eelnevalt need asjad läbi räägitud. Tarneaeg on toote ostmise ajal selgesti välja toodud. Kui tarneajaks on määratud näiteks 2–5 tööpäeva ja kui pakk jõuab nüüd tarbijani 6 tööpäevaga, on tarbijal õigus see toode tagasi saata ja raha tagasi küsida. 14 päeva jooksul on nagunii õigus toode tagasi saata. Aga alati saab ka tarbijaga kokkuleppele jõuda.”

Reili rõhutab, et eriti algaja jaoks on sellise kauplemisvormi juures positiivne asjaolu, et kõigepealt müüd asja maha, saad selle eest raha ja alles seejärel tasud tootjale, kes saadab kauba sihtkohta.

„Kui asi edenema hakkab, laiendad tootevalikut. Sul ei pea olema mingit ladu,” selgitab ta. Tellimusi täidetakse sealjuures ühekaupa. „Kui mina olen kliendilt raha kätte saanud, esitan varustajale tellimuse, tasun selle eest ja tema paneb saadetise lõpptarbija suunas teele. Alustada saab sisuliselt ilma investeeringuta, vaja on pealehakkamist. Müüd kaupa ilma seda lattu ostmata, kõikvõimalikud vaheetapid jäävad ära. Vaja on leida tootjad või edasimüüjad, kes on nõus tooteid ühekaupa välja saatma.”

Enne tegutsemist õpi!

Jaanus Kikas korraldab eBay ja Amazoni müügikeskkonna võimalusi tutvustavaid koolitusi, mille kohta on ta värskelt avanud kodulehe www.tophatmerchant.ee. „Kuigi põhimõtted on lihtsad, võib Amazoni või eBay keskkond olla alustavale müüjale paras pähkel. Aitame selle teekonna arusaadavaks ja lihtsamaks muuta,” lubab ta.

Internetimüügi keskkondadest võiks senisest märksa enam tulu tõusta nii kaugtöö eelistajatele kui ka kohalikele ettevõtetele, leiavad vestluskaaslased.

„Tasub uurida, mida näiteks sinu kodu lähedal asuvas firmas toodetakse, või kui sul on konkreetne idee, siis kus ja mis hinnaga seda valmistada saab. Mõnikord ongi vaja vaid ühte toodet, et teenida märkimisväärseid summasid. Kui on hea toode, võidab nii tootja kui ka edasimüüja.

Alati ei olegi vaja midagi väga uut ja erilist välja mõelda. Näiteks Amazonis müüakse mitmekümne tuhande euro eest kuus männioksast lõigatud lihtsaid 5–6sentimeetrise diameetriga kettaid, mida spordivõistluste korraldajad, käsitöölised, pulmakorraldajad jne kasutavad medalite tegemiseks. Samuti müüakse edukalt kaminasüütamisliiste, mis on valmistatud muidu hakkpuiduks minevatest tootmisjääkidest, aga need on lõigatud õigesse pikkusse ja kenasti pakendatud.”

Käsitöö jaoks on samuti olemas oma keskkond Etsy, mille on avastanud juba päris paljud eestlased. Kikas toob näite, et eelmisel aastal käis tema koolitusel üks Pärnu proua, kes hakkas Inglismaa turu tarbeks õmblema meeleolukaid pulmamütsikesi ja kellel läks nii hästi, et nõudluse rahuldamiseks pidi ta käsitsi õmblemise lõpetama ja üle minema poolautomatiseeritud tootmisele.

Võimalusi on piiramatult, aga Kikas tunnistab, et paljud ikkagi ei söanda ise internetikaubandusega algust teha. „Peljatakse, et see on hirmus keeruline, aga ei ole. Kui tahad mingis keskkonnas midagi müüa või teada, kuidas toodet arendada, saab tulla nii tasulisele koolitusele kui ka otsida internetist ise tasuta materjale. Omal käel õppides on muidugi risk, et võib sattuda ebapädeva info peale. Olen ise sel alal pikalt tegutsenud, teinud piisavalt vigu ja oskan teisi nende eest hoiatada.”