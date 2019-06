Piimapäeval püüdsid pilke grilljuustud

Mõlema telgi all aeti pannid kuumaks, neil pruunistati lõppviimistlusena grilljuustusid. Seejärel sai toodet degusteerida. Huvilisi, nii proovijaid kui ka ostjaid, jagus.

Kaisa Tähe märgib, et piimapäevi ei võta nad müügi-, vaid pigem oma toodete tutvustamisüritusena. „Ükskõik kui palju me televisioonis ja ajakirjanduses end näitame, ikka tuleb inimestele üllatusena, et on olemas lambad, keda saab lüpsta,” põhjendab ta.

Mida aga piima kohta öelda? Lamba- ja kitsepiim on Tähe sõnul väga hästi seeditavad. „Makrotoitainete poolest on lambapiim lehmapiimast kaks korda kontsentreeritum. Ka mikrotoitainete poolest on see palju rikkalikum ehk kasulikum. Kitsepiim on toitainevaesem, kuid seedib samuti lehmapiimaga võrreldes kergemini.”

Olgu öeldud, et mullu võitis osaühingu Männiku Piimalambad lambapiimajogurt parima talutoidu tiitli.

Grilljuuste tootvaid talusid on Eestis kümmekond.

Rahvarohke päev

Piimapäev avati kell 10. Juba keskpäeva paiku tunnistas Siimussaar, et külastajate loendamiseks mõeldud kleebised hakkavad otsa saama. Kleebiseid oli valmistatud 2000.

Piimapäevalt ei puudunud kultuuriprogramm, publikumängud ja degusteerimine. Lisaks piimatoodete tegijaile olid kohal teised mahetootjad ja käsitöömeistrid.

Mõni aeg tagasi otsustati, et Piimapäeva peetakse alati 1. juunil. Mullu näiteks sattus see päev reedele. Anneli Siimussaar meenutab, et kaheldi, kas keegi nende ettevõtmisele tööpäeval tuleb, kuid pärastlõunal alanud 13. Piimapäevast sai osa ligi 800 huvilist.

Miks sellist päeva üldse peetakse? Anneli Siimussaar ütleb, et muuseumipere jaoks on tähtis propageerida kodumaist piima ja sellest valmistatud tooteid. „Soovime, et meie inimesed tarbiksid piimatooteid, mitte ei läheks kaasa vastupidiste kampaaniatega,” rõhutab ta. „Ka Eesti Piimandusmuuseumil on selles oma roll, säilitame seal piimandusajalugu ja propageerime juba päris pisikestele lastele, et piimatoite tasub süüa. Kui kutsume inimesed Piimapäevale, siis mõni aeg hiljem tulevad nad vahest ka piimandusmuuseumisse.”