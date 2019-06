Välistööjõud on hea, kuid omad on paremad

Välistööjõuta ei saa hakkama Järvamaal Sargveres piima tootva põllumajandusühistu juht Toomas Uusmaa, kuid meelsamini võtaks ta tööle ikka oma inimesi. „Praegu on tööl kaks ukrainlast – ema ja poeg. Olen nendega muidugi rahul,” sõnab ta.

Juurde oleks veel tarvis paari töötajat ja neid püüab Uusmaa leida kõigepealt ikka omade seast. „Loodan, et praegu pooleli olevad läbirääkimised õnnestuvad. Kui ei, siis tuleb taas Ukraina poole vaadata. Pole muud väljapääsu,” nendib ta.

Välistööjõud on lisakoormus

Kui välismaalase saab farmi veel võtta, just lihttööliseks, sest seal on vastutus väiksem, siis traktoristina teda usaldada on üsna keeruline. „Lüpsmise õpetad selgeks ja see toimub ühes kohas. Traktoriga kaasneb tehnika ja see ei talu ülepeakaela toimetamist, lisaks on välismaalasele siinsed põllud kõik võõrad. Muudkui sõida ja näita ja selgita,” lausub ta.

Oleks, et välistööjõud saab tööl olla pikemat aega, kohe mõni aastagi. Ei, ainult üheksa kuud ja siis kodumaale tagasi ning ettevõtjale hakkab uue välismaalasest töötajaga jälle kõik otsast peale. Väljaõpetamine on Uusmaa sõnul päris suur lisakoormus. „Välistööjõud võib ju olla hea, kuid omad on paremad,” kinnitab ta. Seda ka seetõttu, et ukrainlasi palgata on kokkuvõttes kulukam kui oma inimesi. „Töötasus ma neil ju oma inimestega võrreldes vahet ei tee, aga aega kulub neile hulga rohkem,” täpsustab ta. „Hea vähemalt, et meil on osaühingul kortereid, mida saan neile elamispinnaks pakkuda.”

Plusspoolele jääb Uusmaa sõnul välistööjõu sõnapidavus. „Pole kordagi juhtunud, et nad ei tule tööle, vastupidi, tulevad õigeaegselt ja tahavad teha, rohkemgi kui vaja. Vähemalt minule on sattunud sellised inimesed.”

Välistööjõuta ei saa hakkama ka teraviljakasvatuses. Vähemalt Imavere kandis põldu hariv Mägede OÜ juhatuse liige Raido Allsaar mitte. Kui aasta läbi on tal palgal viis töötajat, siis kolm-neli aastat käib kuivatihooajal abiks mees Moskvast. „See 60aastane mees on meile väga väärtuslik. Kui peaksin hakkama siit otsima, ei oskaks kuhugi pöördudagi,” kõneleb ta. „Tean, et teisedki eelistavad välistööjõudu just seetõttu, et sealt saad tehnilise taibuga inimese, kelle koolitad välja ja saad tööga rahul olla. Millegipärast meil Eestis selliseid töömehi enam pole.”