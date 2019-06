Mart Järvik alustab võitlust sinise kütusega

Ehkki reformi korraldajad väitsid, et tekib suur kulude kokkuhoid, siis väga lihtne on võrrelda nüüdse ühe suure ja selle aluseks olnud mitme väikese valla eelarveid. Mahud ei ole kosunud, küll on kasvanud haldus- ja palgakulud. Ja veel: paljusid endisi keskusi on tabanud taandareng. See on selgelt näha, ka näiteks Järvakandis.

Kui rääkida meie ääremaadest, kas haldusreform suutis midagi nende heaks muuta?

Ega see polnud esimene haldusreform. Mina ise olen sündinud Türi rajoonis. Meie talu on kuulunud veel Vändra rajooni, Pärnu rajooni, Rapla rajooni, Rapla maakonna ja Järva maakonna alla, ehkki talu on kogu aeg ühe ja sama koha peal seisnud. Aga paremaks pole üldjuhul midagi läinud. Viimasest reformist rääkides tuleb tõdeda, et omavalitsus läheb kaugemale, huvi ääremaade arendamise vastu vajub järjest väiksemaks ja ääremaastumine käib edasi.

Eestimaa peab ikka Eesti rahvaga kaetud olema. Ja maarahvas peab linnarahva suutma ära toita.

Üks hea näide selle kohta pärineb veel vallavanema aegadest, kui ma esimest korda, vist 2002. aastal, Brüsselis käisin ja kohtusin Euroopa Liitu mittekuuluva Šveitsi esindajatega. Kui meie rääkisime oma kavandatavast haldusreformist, siis Šveitsi saadik soovitas, et olge selliste asjadega ettevaatlik. Šveitsis viidi reform läbi ja moodustati suured omavalitsused 1970. aastatel. 1990. aastatel saadi lõpuks aru, et see on vale tegevus − kadus maaelu, kadusid väikesed maakoolid, maa läks välismaalaste kätte –, ja otsustati ajas tagasi minna. Omavalitsustele anti voli tagasi väikseks minna, taas väikekoole avada jne.

Kui oleks teie teha, kas laseksite ka kogukondadel ise valida?

Jah. Kohalikud kogukonnad saavad ise kokku leppida, kui suurena nad tahavad elada. Ja teha ise oma elu puudutavaid otsuseid. Kui ma mõned aastad tagasi uurisin ühe ettekande jaoks tausta, siis selgus, et omavalitsusametnike arv oli samas suurusjärgus nii enne teist ilmasõda kui ka nüüd, enne viimast haldusreformi. Järsult on aga kasvanud riigiaparaat. Kui enne teist maailmasõda oli 5000 kohalikku ja 6000 riigiametnikku, siis nüüd 5000 kohalikku ja 23 500 riigiaparaadi ametnikku.

Kuidas hindate oma eelkäijate Tarmo Tamme, Urmas Kruuse ja Helir-Valdor Seedri tegevust ministrina?