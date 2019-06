Saaremaa maisikasvatajatele teevad nüüd liiga tiivulised pahategijad

Pöide AG OÜ agronoom Õnne Sööt ütles, et Tuule Grupi maisipõldudel suurenevad kurgede tekitatud kahjustused päev-päevalt. Kesk-Saaremaal Irase külas on kured teinud kahju 5–6 hektaril, Ida-Saaremaal aga juba mitmeid kordi rohkem. Vähem või rohkem on kahjustada saanud kõik Pöide kandis asuvat kuus maisipõldu.