RMK metsatööd on nüüdsest kaardirakenduses kõigile nähtavad

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on RMK veebilehelt leitav kaart loodud selleks, et kõik huvilised saaksid end lihtsa vaevaga riigimetsas toimuvaga kursis hoida.

„Eesti inimeste huvi metsade ja nende majandamise vastu on märgatavalt tõusnud ja see kaart on hea võimalus vaadata ise järgi, kuidas riigimetsade eest hoolt kantakse,” sõnas Kallas pressiteate vahendusel.