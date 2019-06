Siloseire: silotegu on üle Eesti täies hoos

Heintaimede sileerimise optimaalse aja seiret korraldab Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) juba alates 2002. aastast. 3. juunil võetud proovide tulemused on n avaldatud PMK veebis.

"Samuti oli nädala vältel kuivaine seeduvuse langus oluline. Segukülvides on märgata punase ristiku positiivset mõju seeduvuse säilimisele. Analüüsiandmetele tuginedes on kõrrelisterohke segude rohusööt rahuldava, liblikõielisterohketel hea toiteväärtuse nõuetele vastav," lisas ta.

Vaatluse all on erineva arengukiirusega kõrrelised: põldtimut, aruheinad, karjamaa-raihein ja liblikõielised: ristik, lutsern ning nende segukülvid kõrrelistega. Tulemused on abiks põllumajandustootjatele silo tegemiseks parima aja leidmisel.