Parimad mahetooted selguvad juba kümnendat korda

Kandidaadi esitamiseks tuleb täita ankeet, tähtaeg on 1. juuli. Konkursile „Parim mahetoode 2019“ esitavad oma ettevõttes valmistatud tooteid ettevõtted ise. Tingimuseks on, et mahetoode oleks ankeetide esitamise tähtajaks müügil. Toodete ankeetide esitamise tähtaeg on 12. august.