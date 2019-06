Toataimed ettevaatlikult õue suvitama

Olen ise mõtlematult tõstnud terrassile hariliku draakonipuu (Dracaena draco), mis oli kasvatatud toreda reisi mälestuseks Tenerife saarel Icod De Los Vinose linnale kuulsust toova hiigelsuure draakonipuu alt korjatud seemnest. Ei tea, mida ma mõtlesin, küllap lootsin, et mu taim naudib väljas värsket õhku ja päikesevanne. Võib-olla tuli pähe, et nt Jeemenile kuuluval ülimalt liigirikkas Socotra saarestikus kasvavad jeemeni draakonipuud (D. cinnabari) ju pidevas päikeselõõsas ja küllap taimele see meeldib. Seal nii ongi. Meil võib draakonipuu suveks välja viia küll, kuid seda tuleb esmalt lahtise akna või ukse all õueõhu ja ereda valgusega natukehaaval harjutada, seejärel on sellele tarvis otsida poolvarjuline ja tuulte eest kaitstud suvituspaik.

Taimede kasvutingimusi ei tohi järsku muuta

Õue jätmiseks on kindlam valida soe pilves päev, et ehmatus oleks võimalikult väike. Nii on ka teiste õues suvitajatega. Minu kardina varjus kasvanud draakonipuu läks paraku otseteed päikese kätte ja see kõrvetas ruttu ära taime lehed. Kaasa aitas küllap ka majaseinalt tagasi kiirguv soojus. Asja draakonipuust kahjuks enam ei saanudki.

See-eest jäi meelde, et taimede kasvutingimusi ei tohi järsku muuta ja seda tehes on olulisi asjaolusid, millega arvestada, alati rohkem kui üks. Öökülmad peavad enne taimede välja kolimist muidugi möödas olema, kuid troopilisest vihmametsast pärit taimed ei talu ka tuuletõmbust ega kannata välja seda, kui meie suveööd on 10 kraadi jahedamad.

Troopikametsa alustaimestikku kuuluvad taimed kasvavad niiskes ja soojas teiste taimede varjus, neil on sageli suured ja õrnad liht- või liitlehed. Tihti ergastab nende lehti heledam muster. Sellised taimed vajavad ühtlast soojust ja niiskust, kõrvetavat päikest ja äkilist elutingimuste muutust need muidugi ei taha.

Looduslikult kasvavad sellistes tingimustes nt diifenbahhiad, kirivõhad, marantad, tiigerlehikud, meelistähed, tõlvlehikud ja pitslehikud; nefroleebid, adiantumid jt sõnajalad. Epifüütidena elavad varjulise vihmametsa puuvõradel mitmed orhideed ja bromeeliad, flamingolilled, sarvsõnajalad jm, neid täiendavad monsterad, nõelköied, filodendronid jt liaanid. Nemad vajavad juba rohkem valgust, kuid ei talu samuti otsest lõunapäikest. Toataimedena eelkirjeldatud taimi välja suvitama viia ei tohiks. Ka troopilise Aafrikas varjulistest võsastikest pärit kolmevöödiline havisaba peaks suveks tuppa ja sealgi otsese päikese eest varjatud paika jääma, väljas saaksid taime lehed kergesti päikesepõletuse.

Õueelu sobib vastupidavale toataimele