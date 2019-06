Käes on kortslehe aeg

Roosõieliste sugukonda kuuluv kortsleht kasvab looduses puisniitudel ja heinamaadel, kadakate vahel ja metsaserval. Kortslehe tunneb ära lehtede järgi, mis on justkui kokku volditud, eriti noored lehed. Hommikul pärlendavad lehe keskel ja voltides kastepiisad. Seetõttu on kortslehte peetud maagiliseks ja alkeemikute taimeks. On usutud, et kui kortslehe hommikuse vee pärlitega nägu niisutada, saab ilusa näonaha. Lehed kasvavad puhmastena puitunud juurest. Kortsleht õitseb mai lõpust heleroheliste-kollaste väikeste sarikaliste õitega.

Korjamine ja kuivatamine. Tuleks korjata hiljemalt juuni algul, kui lehed on ilusad ja putukatest rikkumata. Koguda kuiva ilmaga korvi, panna kuivama restile, kuivatisse või kimpudena sooja kohta. Kui lehed on krõpskuivad, siis peenestada või hakkida. Säilitada kuivas kohas valguse eest kaitstuna kottides või purgis. Värsketest kortslehe lehtedest saab enne õitsemist salatit teha.

Mitmekülgselt kasulik

Võib kasutada lihaste kärbumise vastu. Puhastab neerusid, kasutatakse ka neerude, mao limaskesta ja soole põletiku korral. Pärast hamba väljatõmbamist on hea kortsleheteega suud loputada, see aitab haaval kiiremini paraneda. Seda on kasutatud allergiliste nahapõletike raviks ja suhkruhaiguse korral. Soodustab kilpnäärme hormoonide tootmist, aidates ängistuse vastu ja alandades vererõhku. Kortslehte on kasutatud kaalulangetustoodetes. Parandab haavu ja soodustab kudede taastumist. Kortslehes leiduval agrimoniinil on loomkatsetel avastatud vähivastane toime.