Kapitaalremont aitab vana tehnika uuele elule

Millest koosneb mootori kapitaalremont?

* Mootor vajab kapitaalremonti, kui näiteks vesi on sattunud õli sekka. Vee karteris tunneb ära selle järgi, et õli vahutab ja on valkjat värvi.

* See võib juhtuda, kui jahutusvedelikuna kasutatav vesi on külma käes paisudes mootoriploki, plokikaane või mõne tihendi ära lõhkunud.

* Kui juba plokk on katki, siis ei päästa tavaliselt muu kui mootori väljavahetamine.

* Plokikaane võib rikkuda, kui mootoril lastakse töötada piisava hulga jahutusvedelikuga või keeva veega. Samamoodi võib see rikkuda silindreid, kolvirõngaid ja kolbe.

* Peaasjalikult just vähese või ebakvaliteetse õli tõttu jooksevad kokku ka käigukastid ja sillad.

* Remondi käigus võib parandamist vajada plokikaas või mootoriplokk, mis on valmistatud enamasti malmist või alumiiniumisulamist ja kuhu tekkinud mõrasid saab hea tahtmise korral keevitada.

* Pärast taastamist plokikaaned lihvitakse ja n-ö survestatakse, sest see peab olema ideaalselt sirge.

* Taastatakse nukkvõllid ja nukkvõlliliinid, lihvitakse väntvõll.

* Plokkide silindriavad puuritakse üle ning hoonitakse rooste ja teiste kahjustuste eemaldamiseks.

* Põhimõtteliselt saab niimoodi suurendada mootori töömahtu ja ühes sellega võimsust.

* Silindri hoonimine on selle pinna töötlemine abrasiivsete luiskudega spetsiaalsete rakiste abil.

* Peenem töö on hülssimine, aga ka seda on võimalik teha, kui vanadel hülssidel juhtub näiteks praegu sees olema.

* Ainuüksi mootoriploki hoonimise ja hülssimise hind algab umbes 500 eurost.

* Vajalikuks võib osutuda ka klapipesade töötlemine, väntvõlli raamlaagrite aluste sisepinna ületreimine, ploki veesärgi puhastamine, muidugi ka kõikide tihendite väljavahetamine jmt.

* Kriitiline on, et plokk oleks tugev ja korras eelkõige väntvõlli kinnituse kohtades, kus plokile avalduv jõumoment on kõige suurem.

* Üldiselt korra juba ülepuuritud mootoriplokki teist korda kapitaalremontida enam ei saa, sest silindriavasid ei anna lihtsalt enam suuremaks freesida.

Allikad: OÜ Tõukur, www.tghg.ee, www.traktoriosad.ee