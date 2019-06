Esimene siloniide annab head saaki

Rapla- ja Järvamaal piimafarme omava Trigon Dairy Farming Estonia ASi juht Margus Muld sõnab, et nemad alustasid silotegu eelmisel nädala neljapäeval nii Kaius kui ka Väätsal ja kohe esimesed niited näitasid, et saak tõotab tulla hea.

„Esimesel päeval saime saagiks kuus kuni kaheksa tonni hektarilt ja kuivaine 24–26 protsenti. Selle üle pole ju põhjust kurta,” lausub ta rahulolevalt. Muld alustas silotegu kõrreliste põldudelt ja usub, et suure tõenäosusega annavad liblikõieliste põllud veel rohkem välja. Nii loodab ta esimese niitega saada 30–40 protsenti kogu silokogusest. See paistab praeguse ilma juures täiesti reaalne.

Silo annab juhile kindlust

Sama rahulolevalt tõdeb Muld, et hoolimata eelmise aasta keerulisest suvest tulevad nemad söödaga välja. „Kaius jagub meil silo juulini, Väätsal lausa augusti lõpuni ja siis saab juba uut silo söötma hakata.”

Ka piimatoodangu muutust pole karta, sest Muld ei šokeeri lehmi juba aastaid ühelt söödalt teisele üleminekuga. „Püüan ühtemoodi lehmi sööta, et oleks vähem kõikumisi just kuivainega. Et haljassööda andmine lehmadele on üks paras loterii, eelistan aasta ringi kindla kvaliteediga silo,” selgitab ta. Stabiilsema söötmisega on märksa stabiilsem ka piimatoodang ning see on juhile tähtis kulude kontrollimisel ja eelarve koostamisel.

Nii mõjutab tootmist vähem ka piimahinna kõikumine. „Praeguse väikese hinnalanguse juures võib ju tunduda, et seni, kuni piimahinnal kolm veel ees püsib, on hind ikkagi päris mõistlik. Aga teistpidi võttes on eelmise aasta teraviljahinnad olnud nii kõrged, et kasumlikkus on juba väga piiri peal,” selgitab ta. „Kes pidi veel silo juurde ostma, selle tootmine võib lausa miinuses olla.”

Trigon Dairy Farming Estonia majandab Väätsal üle 2200- ja Kaiu LTs üle 1100pealise lehmakarjaga.

Järvamaal Türi vallas tuhandepealist loomakarja pidava ASi TAC-Ettevõtted juht Olev Aavik nendib, et vajadus ajas neidki juba silo tegema. „Parima saagi jaoks võinuks rohul lasta veel nädalapäevad kasvada, aga kui vaja loomadele sööta, siis on vaja,” ütleb ta. Oma sööt sai ettevõttel otsa mai keskpaiku. Nii tuli maisisilo kõrvale osta silorulle ja nendega loodab Aavik saada läbi need paar nädalat, mis kulub esimesest niitest kiirkonservandiga tehtud silo valmimiseni. „Kiirkonservandiga teeme 600 tonni silo, edasi juba rahulikumalt ja rohu kasvu arvestavalt.”

Nii saab Aavik hakkama tänu sellele, et enamik loomakarjast käib karjamaal ja 1993. aastast ettevõtjana tegutseva mehe meelest on sedasi mõistlikum majandada. „Rohi on õues ju odav ja loomade tervis kaalub üles mõningase piimatoodangu kao,” selgitab ta. Vaid robotlüpsi lehmad on aasta läbi laudas.

