Saarte kooliõpilased tegid Kihnus põnevaid töid

„Elame kunagisel liivlaste asustusalal ja meie repertuaaris on liivi laulud, käisime Kihnus 2012. aastal ja olime väga rõõmsad, kui meid jälle kutsuti,” rääkis Kolka muusikakooli õpetaja Dzintra Taunina.

„Pärimuspäevi on vaja, et näha neid kohti, kus käime, ja pärimust, mida edasi kantakse,” arvas Leisi kooli õpetaja Tiina Oks. „Kihnus on kõigele mõeldud, tüdrukutele meeldis vokiga ketramine ja kõigile meile muuseumitund giidiga, kes rääkis põhjalikult ega jätnud ühelegi küsimusele vastamata.”