Rändhõbekarikas väärtustab Andressaare talu maakarja

„Andressaare talus oli kõige suurem piimatoodangu tõus, viie lehma keskmine aastatoodang oli 6921 kilo piima, milles rasva 4,4 ja valku 3,42 protsenti ning see andis talu eliitklassi farmiks hindamisel kõige rohkem punkte,” selgitas seltsi tegevjuht, tõuraamatupidaja Käde Kalamees, miks omaniku nime ja tema maakarja näitajate graveeringuga hõbekarikas rändas 11. korral Pärnumaalt Metsapere farmist naabermaakonda.

Merja Magnus rääkis, et esimesed puhtatõulised maakarja lehmad toodi tallu 2005. aastal, et hoida kariloomade abiga korras puisniitu ja säilitada taimestiku looduslik kooslus.

„Aga neist kahest maakarja lehmast sai omaette väljund ja aastatega on mõni loom saanud nii armsaks nagu pereliige. Oleme sellise rumala tembu teinud, et jätnudki ta karja, karjamaal lastega lustima, kuigi kui ta enam piima ei anna ja viib aasta keskmise arvestuses teiste toodangu alla,” möönis Magnus.

Seltsi tegevust juhib 1. juunist Sirle Kütt, kes on tuntud maatõugu veiste pidaja Sirje Treumuthi tütar. Seltsi kauaaegne tegevjuht, tõuraamatu pidaja Käde Kalamees teatas üldkoosolekul, et paneb ameti maha, sest on juba paar aastat pensionil ja leidnud oma tööle väärilise jätkaja.