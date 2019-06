Maheõuntest valmib limonaad

Kõik on mahe

Juba läinud aasta sügisel hakkas Öun Drinks suurtesse pudelitesse mahedalt valmistatud limonaadi villima. Tänavu kevadest kannab mahemärgistust juba kogu toodang. „Kasutasime limonaadides varasemaltki keskkonnasõbralikult kasvatatud õunu, marju ja rabarberit. Nüüd pärineb ka maitse timmimiseks lisatav suhkur mahepõllumajandusest,” lisab Juhan.

Õuna limonaade valmistades lisatakse naturaalsele mahlale ja suhkrule vett ning mullideks süsihappegaasi. „Mahemärgise taotlemise käigus tekkis meil küsimus, kas on olemas mahedat süsihappegaasi,” räägib Juhan. Asja uurides selgus, et süsihappegaas ja vesi on ained, mida ei olegi võimalik selliselt liigitada.

Kuigi limonaaditootja on otsustanud väärindada ainult kodumaist õuna, siis nendega õnneks Eestis probleeme ei ole. Juhani soov on, et nende arv võiks kasvada, sest on palju vanu õunaaedu, mis on sisult mahedad, aga pole seda paberitel fikseerinud. Niipalju kui võimalik, ostaks ta õunu Saaremaal.

Alates 2014. aasta detsembrist on tal endal koos vend Mihkel Mölderiga rendil kahe hektari suurune 1946. aastal rajatud Tornimäe õunaaed, mis oli peaaegu võsastunud ning kus peamine töö oli niitmine ja vanade õunapuude lõikamine. Praegu kannavad seal vilja erinevaid suve-, sügis- ja talveõuna sordid. Kuna suveõuntest eriti mahla välja ei pressi, siis on suurem rõhk sügis- ja talveõunasortidel. Algselt oli vendadel plaan koos aeda rajama hakata, aga Juhan keskendus rohkem jookide valmistamisele, siis on õunte kasvatamine pigem Mihkli kanda.

Läinud aastal tuli oma õunaaiast 15 tonni õunu, kokku oli vaja aga 55 tonni. „Maheõuntel on teine väärtus, sest nendel on suur ekspordipotentsiaal,” räägib Juhan. Juba praegu läheb mahelimonaadi ka Soome SOK ketile. „Keskeltläbi on läinud neli alust kuus, mis teeb 3500 pudelit, kui samal ajal on toodetud kokku 20 000 pudeli ringis,” täpsustab Juhan. Põhiline äri käib Selveris ja Rimis, aga ka näiteks Kuressaares asuv GoSpa müüb päris hästi. „Jõudlust on, sest toota võiks kolm korda rohkem. Hetkel ei ole liin igapäevaselt hõivatud, kusjuures villimise juures juures on ainult kaks inimest ning masin teeb kõige suurema osa tööst ära,” räägib Juhan. Kui lisada võimalikud teised vahetused, siis ruumi kasvada on küllaga.

Oma press

Läinud sügisel soetati endale Leader toetusprogrammi abil ka oma õunamahlapress, mis tegi elu palju lihtsamaks. Muu on kõik soetatud omavahenditest. Varem osteti mahlapressimise teenust sisse ning hind oli krõbe. Isetegemisel on suur eelis, me ei kasuta ensüüme ja pakume ka teistele õunakasvatajatele võimalust tulla meie juurde mahla pressima,” lausub Juhan.