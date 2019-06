Varbla puhkeküla sadam valmib jõudsalt

Läbi takistuste

Tagasilööke tuli ette edaspidigi. „Esialgu lubati meile 1,5 miljonit, millele lisandus omafinantseering, aga aasta hiljem liideti programmiga veel kaks sadamat ja Eestile eraldatud raha mängiti ümber. Teistele jäi selle võrra proportsionaalselt vähem. Meie toetussumma kahanes 1,275 miljonile. Olgu nii, aga mul on alles kiri, milles seisab, et kui keegi loobub või ei ole võimeline omaosalust katma, kasvab toetussumma algselt lubatud tasemele tagasi. Üks juba loobus, toetussumma ei kasvanud. Näib, et on veel teinegi loobuja, aga tänase seisuga ei paista kuskilt, et kokkulepped riigiga peaksid. Ühtedelt võeti raha vähemaks, et see teistele jagada, aga ei jagatud ja esimestele tagasi ka ei anta. Äkki uus minister teeb midagi? Ei tea…” on Heino Sabiinil põhjust õlgu kehitada.