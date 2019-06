Lillekasvataja: soodne hind meeldib ostjale, kuid pahandab konkurente

„Ahju on ju vaja pidevalt kütta,” ütleb mees ja seletab, et puid on vaja ahju toppida ööpäev läbi iga paari tunni tagant, aga katsu sa toas elades nii tihti ärgata, riidesse panna ja üle õue lumes sumades kasvuhoonesse tulla, siis tagasi – ja varsti jälle sama ring.

Ehkki kolm last, kellest pisem alles aastane, on nüüd Kristeli õlul, on naine olukorraga leppinud. „Varem maja ja kasvuhoone vahet käies olin nagu zombi ja suurt abi must nagunii polnud,” nendib mees. Pealegi saab pidevalt kasvuhoones olles olukorral kogu aeg silma peal hoida. Ükski kindlustusfirma polnud nõus kasvuhooneid kindlustama ja kui mõni säde valla pääseks, võib kogu nende töövili kiiresti hävineda ja üles jäävad suured võlad.

On ju kõik lillekasvatuses tarvilik taimedest küttepuudeni krediidiga ostetud ja võetud kohustused peab tasuma taimemüügist tuleva rahaga. „Tänavu on teeremont ja seis on praegu kriitiline, aga loodan, et kokkuvõttes jääme ikka kasumisse,” on peremees siiski optimistlik.

Suurema osa taimede hinnast moodustabki kasvuhoone küte. Margus on välja arvutanud, et kui ta kütaks kasvuhoonet pelletitega, moodustaks lilleampli hinnast kuus eurot just küte. Pelletitega kuluks kasvuhoone kütmiseks 10 000 eurot, küttepuudega saab ta hakkama 4800 euroga. Aga tööd nõuab puudega kütmine muidugi rohkem.

Ehkki lillede kasvatamine on raske töö, pole perel kahju oma taimi abivajajatele tasuta jagada. Nii ongi nad juba paar aastat teinud koostööd „Kodutunde” saatega. Margus meenutab, et kord jäi talle kaubanduskeskuse ees silma „Kodutunde” buss, ta astus kohe ligi ja pakkus oma lilli neile tasuta jagamiseks. Nii koostöö algaski. „Hea tunne on saates oma lilli näha,” muheleb mees.

Elu õpetab

Margus töötas varem pikalt ehitajana, aga alatasa jäi palk saamata ja nii saigi ükskord villand ja otsustati oma äri rajada. Kristeli vanemad kasvatasid kurke-tomateid, tütar oli lapsepõlvest saati kasvuhoones tööd rabanud ja seega praktikat kui palju.

Siiski tuli Margusel ja Kristelil üht-teist juurde õppida. Näiteks seda, kui tähtis on õige muld, kuhu taimed istutada. Selleks tuleb jälgida mulla ja kastmisvee pH-d. Omaette teema on väetamine. Igal kogenud kasvatajal on oma väetisesegu retsept, mida kiivalt enda teada hoitakse.

Lillevälja aianustalu kasvuhoones püüavad pilku lopsakad lilleamplid. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Üht-teist on aja jooksul ka aia taha läinud. Sõna otseses mõttes. Margus näitab üht suurt kompostihunnikut ja taamal veel üht. Need on ebaõnnestunud katsetused või lihtsalt müümata jäänud taimed. Mõnikord on inimeste maitset raske ennustada, näiteks mullu jäi müümata hulk valgeid pelargoone. Ostja ei jookse valgele õigele tormi, eestlane eelistab särtsu õievärvi.

Mullu otsiti palju taga peaaegu musta õiega petuuniaid, et teha Eesti 100. sünnipäeva auks sinimustvalgeid lillepeenraid. Kas ka tänavu seda värvi nii palju tahetakse, pole veel teada, aga Lillevälja rahvas on valmis pakkuma.

Tihti lähevad aga müümata jäänud taimed oma pere tarbeks kasutusse. Koduõuel on suur maasikapüramiid, kuhu ülejäänud taimed kasvama pandi, tänavu sai pere aiamaa samal põhjusel suure mustikapeenra.

Praeguses kohas elab pere kuus aastat. Kõik tööd tehakse ise. Isegi kuue meetri kõrguse kasvuhoone suutsid Margus ja Kristel kahekesi püsti panna. „Mul on nii äge naine, saime hakkama, isegi Unikividest tee ladus naine kasvuhoone ette ise,” kiidab mees.