Maaeluminister: loodavad meetmed peavad laskma põllumehel ka eksida

Eesistuja püstitatud küsimusi kommenteerides rõhutas Mart Järvik, et uue ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kontekstis on positiivne suurem paindlikkus tuleviku ÜPP-s.

„See võimaldab meetmete täpsemat suunamist, et jõuda uudsete lahenduste loomiseni. Erinevad loodavad meetmed peavad olema tihedalt omavahel seotud ning üksteist toetama. Samuti on jätkuvalt oluline tagada ÜPP ja eriti teise samba piisav rahastus,“ sõnas maaeluminister Järvik.

Lõpetuseks sõnas minister Järvik, et innovatsiooni edukuse eeldus on õigus ja võimalus eksida. „Iga uuenduslik tegevus on kõrgendatud riskiga. Selleks, et uute toodete arendamine oleks põllumeestele atraktiivne, peab eksimine olema võimalik. Seega peaksid ka loodavad meetmed neid riske maandama,“ märkis maaeluminister.