Lühikese kasvuajaga suvelilli külvake otse peenrasse

Idanemise kiirendamiseks võib külvid katta kattelooriga, see kaitseb öökülma eest ja aitab hoida niiskust. Kui tõusmed on ilmunud, tuleb katteloor eemaldada pilves ilmaga või õhtupoolikul. Öökülma suhtes pole tundlikud näiteks lillhernes, saialill, rukkilill, jaanikakrad, magunad, varesjalg, ussikeel, lina.

Lühikese ettekasvatusajaga lilled alustavad õitsemist ettekasvatatud taimedest vaid paar nädalat hiljem, samas jääb ära tülikas taimede ettekasvatamine.

Tärganud taimi on vaja harvendada. Harvendada kaks korda, esimest korda idulehtede faasis 5 cm peale – väikesed taimed tiheda külvi korral, teist korda paar nädalat hiljem õigele kaugusele. Pesadena või üksikult külvatud lilledel jääb harvendamine ära. Kui ühte pessa sattus mitu seemet, jäetakse tugevam alles.

Kuivadest ja soojadest piirkondadest pärit lilled on tundlikud külma ja jaheda ilma suhtes, näiteks kuldlill, sametlill, nemeesia, libliklill, portulakk, ööpalsam, pruudisõlg. Sellistel suvedel on nende õitsemine tagasihoidlik, oma täit ilu need ei näita, nende kasv jääb kängu ja neid võivad tabada seenhaigused.

Et lilled õitseksid kauem, tuleb vanad õied ära näpistada. Kui lilli on vähe, jõuab seda teha. Teine võimalus on kasvatada pikalt õitsvaid liike. Pika õitseajaga peenrasse külvatavad liigid on näiteks rebas­hein, tukalill, jaanikakar, värv-neiusilm, harilik kosmos, saialill, teelehtjas ussikeel, kuldlill, läänemagun, päevalill, suureõieline lina, kivikilbik, reseeda, mungalill, pruudisõlg jpt. Vähetuntud liikidest maadia ja kapimaa ööpalsam, millel õied avatud pilves ilmaga ja öisel ajal.

Õied meeldivad putukatele

Igasuguseid putukaid tõmbavad ligi lilled, mis lõhnavad ja on erksavärviliste õitega.

Putukaid on erinevaid, enamasti himustavad nad lilledelt nektarit, näiteks kõigile tuttavad mesilased, kimalased ja liblikad.

Õisi külastavad ka mardikad, mõni neist maiustab õielehtede kallal. Kui mardikaid on palju, on neid tarvis tõrjuda mõne taimeleotise või rohelise seebi lahusega. Kui mõni üksik, siis selle võib kaugemale viia, näiteks kuldpõrnika, kes suuremat kahju ei tee ja on ilus vaadata. Mõni mardikas on lilledel selleks, et süüa endast väiksemaid putukaid, las ta siis toimetab seal.

Mesilastele meelepärased liigid on rukkilill, elegantne klarkia, kollinsia, moldaavia tondipea, sarikibeeris, rõngaslill, käokannus, kivikilbik, türgi must­köömen, reseeda, päevakübar, kirju salvei, hurmine tähtpea.

Kimalastele meeldib näiteks hiidiisop, mida võib kasvatada ka üheaastasena, kuid mis meie kliimas talvitub vaid soodsa talve korral, kui pole lumeta külma.