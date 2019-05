Õunasiidriäädikas tõrjub laualt lauaäädika

Partiide kaupa võib äädika maitse erineda, mis on käsitöötoote puhul normaalne, nagu on isesugune veini iga aastakäik. Eri aastakäikude võrdlust peetakse põnevaks ja üksikutest järelejäänud pudelitest saavad rariteedid. Nii võiks olla ka äädikatega. „Käsitöötoote suhtes ei saa nõuda, et kõik partiid maitsegu ühtemoodi,” sõnab Katrin. Samas ei saa erinevus olla väga suur, see saab põhineda üksnes nüanssidel, mille gurmaan ära tunneb.

Õunad, millest mahl pressitakse, on enamasti pärit Pöide kandi õunakasvataja Jaani-Enno maheaiast. Mesi on Aadama mesindustalust Võhmalt, samuti Saaremaalt. „Tõeliselt hea mesi on, soovitan kõigile, sest selles piirkonnas puudub intensiivne põllumajandus ja mesi on täiesti puhas,” ütleb Katrin.

Praegu kannavad Wöseli äädikad märki „Saaremaa ehtne toode”. Mõeldakse ka ekspordi peale, käivad läbirääkimised Soomega. Eesmärk on olla kvaliteetne käsitöötootja, mitte hulgitootja ja hulgitootjatega hinna pärast võistlema ei hakata.

Tervisejoogina tarbi targalt

Õunasiidriäädikat tarvitatakse ka kui terviseparandajat. Väidetavalt aitab äädikhape toitu maos paremini lagundada, kiirendades ainevahetust ja soodustades imenduvust. Lisaks on äädikal antiseptiline toime. Õunasiidriäädikale on läbi aegade omistatud palju kasulikke omadusi. Kõige olulisem on vast see, et see muudab keha aluselisemaks, aidates hoida ideaalset pH-d, mis ongi tihtipeale hea tervise alus.

Kindlasti peaksid äädikajoomisega ettevaatlikud olema need, kel on mao ülihappesus või haavandid seedetraktis. Mao ülihappesusega seoses on neil olnud huvitavaid juhtumeid, kus klient on arvanud, et tal on ülihappeline magu, kuid hiljem on selgunud, et tegelikult on asi vastupidi ja äädika tarbimine on just kasuks tulnud. Tundliku mao korral tasub enne tervisejoogi joomist midagi süüa.

Ainus koostisosa, millest Katrin siidrit valmistab, on naturaalne toormahl, ta ei lisa suhkrut ega vett.

Wöseli äädikas on õnneks leebe ja oht sellega endale liiga teha on väike. „Seni pole me üheltki kliendilt saanud tagasisidet, et toode ei sobi või hakkab mao peale,” nendib Kat­rin. Üks-kaks supilusikatäit klaasi vee kohta on paras kogus tervisejoogi valmistamiseks. Samas võib äädikat tarbida ka toidu sees, näiteks salatikastmes.

Wöseli tooted on saadaval Saaremaal kohalikes poodides, Maarahva poodides ja Rimi Talu Toidab osakondades üle Eesti. Samuti Tallinna ja Tartu Kaubamaja Toidumaailmas ning Pärnus Taluturu poodides. Suur rõõm on tõdeda, et juunikuust leiab Wöseli äädikad Tallinna, Tartu ja Kuressaare Selverite gurmeeletilt.

Käiakse ka messidel ja laatadel, kus saab klientidega vahetult suhelda. Seal on Katrin kuulnud imestamist, et miks ta äädikat valmistab, kui iga siider läheb ise äädikaks. Teatud mõttes jah, kuid nii lihtne see siiski pole.

Äädika valmistamine on Katrini sõnul põnev. Loomulikult ei taha ta üksikasjadest rääkida, aga ta teab, kuidas vältida seda, et äädikas omandab atsetooni maitse või lõhna. Äädikal on huvitav see, et tootel ei ole säilivuse lõppu. „Kui korgi vahelt ära ei hinga, siis ei juhtu midagi,” sõnab Katrin.

„Toidus on oluline hapu maitse ja hape, kindlasti nuputame veel midagi välja. Tuleb uusi tooteid, mille üks komponent on õunasiidriäädikas,” lubab Katrin. Ta on omavalmistatud äädikas marineerinud nii kõrvitsat, kurki, redist kui ka räime ja tulemus on saanud hea. Väga hästi sobib süldi peale niristada õunasiidriäädikat, mitte tavalist tööstusliku lauaäädika lahust. Ettevõtte kodulehelt leiab palju huvitavaid salatite, kastmete, praadide, magustoitude, marinaadide ja tervisejookide retsepte.

Maitseb metsikult hästi Peekonisse mähitud spargli- ja põdrakanepivõrsed vutimunadega. Maitsestatud naadi, kuusevõrsete ja Wöseli õunasiidriäädika vinegretiga.

Vinegrett:

väike peotäis naati

10 kuusevõrset

4 sl külmpressitud oliiviõli

3 sl Wöseli õunasiidriäädikat meega

soola

Uhmerda kuusevõrsed ja naat soolaga püreeks. Lisa õli ja äädikas. Sega kõik korralikult läbi, kontrolli maitset. Vajadusel lisa äädikat.

Retsepti koostaja Kristina Efert