Kuidas leida kiirtempos 200 töötajat?

Praegu lähenetakse täisvõimsuse saavutamisele, käivitatud on kõik tootmisliinid. Siin töötab üle 170 inimese, mõnikümmend töökohta on veel vabad.

Tehast käivitades oli ettevõtte juhtide üks põhiülesanne leida töötajad. Pärnus pole varem vineeritööstust olnud, piirkonnas on tööpuudus sisuliselt olematu, vaja on mitusada motiveeritud töötajat, tööandjad kurdavad meedia vahendusel töötajate puuduse üle jne. Tegutseda tuli kiirelt ja tõhusalt. Maa Elu uuris tehase personalijuhilt Merite Liidemaa-Pärnalt, kui kaugele on kollektiivi komplekteerimisega jõutud.

„Kooskõlas tootmise arenguga oleme uusi meeskonnaliikmeid aasta jooksul järjest järk-järgult kaasanud. Meil on ametis 160 tootmis- ja 15 administratiivtöötajat. Selle aasta algul käivitus kaheksa uut liini, mille kolmes vahetuses tööle rakendamiseks otsime praegugi uusi töötajaid, tootmistöölisi ja operaatoreid.

Täisvõimsuse peaksime saavutama 2020. aastal, aga palju tööd on veel teha. Töötuse määr on Pärnus madal, seetõttu on igal siinsel ettevõttel tublisid inimesi leida raske. Meie tehase kui uue tulija vastu on tööotsijatel või töökohta vahetada soovijatel esialgu rohkem huvi, kuid meie meeskond peab täisvõimsusel töötamiseks koosnema ligi 200 inimesest ja see komplitseerib olukorda. Samuti ei toeta maakonna ühistranspordiliinide graafikud mitme vahetusega tööd. Seetõttu on kaugemalt tööle tulijatel ilma isikliku transpordita vahetustega tööks sobival ajal kohale jõuda keeruline või lausa võimatu,” kirjeldab Liidemaa-Pärn.

Tööle tulijatelt ei eelda Metsä Woodi Pärnu tehas erilisi oskusi, kasuks tuleb töökogemus tootmistööl ja -keskkonnas, et väljaõpe sujuks kiiremini. „Kuna meie tootmine on paljus automatiseeritud ja mitme tootmisliini juhtimine käib arvutite abil, on tarvis tavakasutaja tasemel arvutikasutamise oskust. Kõige olulisem on siiski tahe uued oskused omandada ja teha meeskonnatööd, samuti soov panustada energiat ja oskusi meie meeskonnas pikaajaliselt,” lisab ta.

Meeskond kui tervik

Metsä Woodi Pärnu vineeritehas on ajakohane tootmisüksus, kus lisaks uutele tootmisliinidele on mõeldud töötajate heaolule. Kollektiivi kasutuses on ventileeritavate kappidega garderoobid, mugavad puhkeruumid koos kööginurkadega, seda ka tootmisalal, söökla, täiskomplekt kvaliteetseid isikukaitsevahendeid. Vajadusel hoolitseb tööandja erivahendite eest. Näiteks kui on vaja, tellitakse töötajale just temale sobivad optilised kaitseprillid. Koostööpartnerite juures saavad inimesed end füüsiliselt vormis hoida.

„Peame väga tähtsaks töötajate koolitamist, seda nii teoreetilise kui ka praktilise väljaõppe osas. Prioriteet on tööohutusteadmised. Kaasame töötajaid töökeskkonna parandamisse ja arendamisse, kõik ettepanekud on teretulnud. Ühtlasi anname oma töötajatele regulaarselt tagasisidet: kuidas ettevõttel läheb, mis on hetkel teoksil, millised on tulevikuplaanid. Kogu meeskond on tervik,” on Liidemaa-Pärn veendunud. „Eks igal ettevõttel on oma strateegia, kuidas häid töötajaid enda juurde meelitada. Sageli üritatakse keskenduda vaid töötasule, meie soovime pakkuda muidki lisaväärtusi.”