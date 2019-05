Imavere areneb äraminevate noorte kiuste

Kui Maa Elu mai keskel Paia risti satub, tundub, et tankla koos kohvikuga on juba avatud: parkla on täis autosid, inimesi ja sagimist on iga nurga peal. Mulje on ekslik, käsil on hoopis viimased ehitusnädalad, kus kõik on justkui valmis, samas üüratult palju on veel teha. Tööd jagub tankla teenindussaali ja kohvikusse, hoone välisfassaadi juurest leiab mitu tõstukit, parklas töötab asfaldipuhastusmasin ja haljastustöö kogub hoogu.

Viisakamat sorti toidukoht

Ehitus algas Paia ristis mullu novembris. Krundi omaniku, ASi Johnny juhatuse liikme Urmas Johansoni kinnitusel on töö edenenud plaanipäraselt. „Ehitajaga (Evicon Ehitus) on olnud väga hea koostöö. Noored mehed, tahavad ennast tõestada ja me pole pidanud neis pettuma,” ütleb ta kiirtuuri tehes.

Tikupoisi kohviku üks kaas­omanik, toitlustusettevõtja Priit Palk räägib, et Tallinna ja Tartu vahet on ta sõitnud juba palju aastaid. Pikkadel maanteekilomeetritel tekkiski mõte ühest viisakamat sorti toidukohast, mis pakuks teelisele midagi kiirtoidust etemat. „Ükskord sattusin Urmasega kokku. Tema maa, minu ideed, tema ideed ja sellest kõigest sündiski see, mida praegu on Paia ristis näha. Mõtlesin, et kui üks kord teeme, siis juba korralikult.”

Kuigi hoone on üks, tankla teenindussaal ja kohvikuosa on omavahel ühenduses, töötajad jagavad riietus- ja puhkeruume, siis päris seda, et kohvik on samamoodi ööpäev läbi lahti, oodata ei tasu. Priit Palk selgitab, et arvatavasti on kohvik olenevalt hooajast avatud kl 10–22.

Mida uuest kohvikust küsida tasub? Kuidas on kohaliku toorainega?

„Tikupoisist tasub küsida hästi ja südamega tehtud toitu. Mõelnud oleme eri kliendigruppidele, spordimeestest veokijuhtideni. Päeva­praad maksab 5 eurot. Müüme kohapeal valmistatud pagaritooteid. Edaspidi hakkab kohvik tanklapoodi ka lisatooteid tegema: võileivad, salatid, muud valmistooted,” loetleb Palk. „Eelistame kohalikku toorainet. Plaan on teha koostööd ühe kurgikasvatajaga, meiega on ühendust võtnud ka jahimehed.”

Sakala on kirjutanud, et valmiva söögikoha ristiisaks võib nimetada seal lähedal seisvat Mulgi mehe kuju. Tikumotiive näeb kohviku laes ja seintel. Kunagi Viljandis toodetud tikutoosidelt tuntud punamusta värvi kujundust võib leida teenindajate vormirõivastelt, neilt tasub küsida ka Tikupoisi omatooteid, näiteks õlut ja vett.

Söögisaalist leiab ka neli majakest, mis pakuvad sööjatele privaatsemat olemist. Tahad süüa ja samal ajal kiikuda? Saad! Lapsed soovivad mängida? Palun, majake ootab.

Tanklas saab tööd 12 ja Tikupoisi kohvikus veerandsada inimest. Puudu on vaid pagar-kondiiter. „Mulle tundub, et maapiirkonnas elavad inimesed on alalhoidlikumad, töökohta kergesti ei vaheta. Kes kardab vanast töökohast ilma jääda ja kes pole kindel, kuidas uuel kohal minema hakkab,” arutleb Palk.

CNG ja pakiautomaat tulevikus

Töötajad leiti lähipiirkonnast, enamasti Põltsamaa ja Järva vallast. Tikupoisi peakokk tuli kodukanti Imaverre tagasi Tallinnast.