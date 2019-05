Katkujuur aitab allergikuid

Meditsiiniringkondades riniidi nime all tuntud häda ravitakse tavaliselt selliste ravimitega nagu Zyrtec ja Claritin. Kahjuks kaasneb nendega sageli unisus ja hindki pole odav. Euroopa teadlased on aga taasavastanud loodusliku vahendi, mis suudab heinanohu sümptomeid tõhusalt leevendada, tekitamata uimasust – katkujuure õitest või lehtedest tee.

Katkujuur, rahvapäraselt suur kobruleht, on meil paiselehe ja sinilille kõrval üks esimesi õitsejaid. Eestis kasvab veekogude liivastel kallastel valkjate õite ja kolmnurkjate lehtedega villane katkujuur (P. spurius). Villane katkujuur on kuni 25 cm kõrgune hargneva roomava risoomiga püsik. Vars, lehtede alapind ja leherootsud on valgeviltjad. Lehed, mis on juurmised ja pikarootsulised, ilmuvad pärast õitsemist. Lehelaba on kolmnurkjas-südajas ja ebaühtlaselt hambuline.