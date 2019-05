Pessimism on rannakalandusest kadunud

Keskmine rannakaluri vanus on Läänemaal 53 eluaastat, aga aktiivsete püüdjate seas domineerivad ettevõtlikud neljakümnendates mehed.

„Meil on võimalus toetada tegevusi, millega kalurid saavad väljaspool hooaega raha teenida ja need tegevused ei ole ilmtingimata seotud kalaga. Näiteks osaühing Küttekalur töötab väljaspool püügihooaega metsa üles, nad on küsinud ja saanud toetust just oma tegevuse mitmekesistamise tarbeks. Rannakalurite seas on turismiettevõtjaid, püüniste ehitajaid, paatide hooldajaid jne.

Rõhku oleme pannud kala töötlemisele, kogu meie fondi eelarvest läheb 30 protsenti kalandustoodete töötlemise toetuseks: igasugused suitsuahjud, jäämasinad, külmkambrid, isotermilised autod. Eelduseks on vaid see, et oled rannapüügiloa omanik. Nooremaid tulebki juurde siis, kui on aasta läbi elatise teenimise võimalus. Nii ei sõltu kalur liiga palju kokkuostjast.

Meil on viis ettevõtjat, kes müüvad enda püütud kala kokkuostjatele minimaalselt või üldse mitte. Nad on toetuste abiga tekitanud endale kalatöötlemis- ja müügivõimalused ning saavad kenasti majandatud. On mehi, kes panevad oma suitsuahju kala täis ja kui see valmis saab, saadavad telefoniga sõnumid laiali ning viie minutiga on ahjutäis müüdud.” Nii saabki öelda, et edukamate rannakalurite tegevusalad on mitmes suunas laienenud, aga ärisoont ei ole paraku mitte kõigil.

Arengukavades kindlal kohal

Heameelt teeb Läänemaa Rannakalurite Seltsi tegevjuhile seegi, et rannakalandus on tõusnud meedia ja üldse ühiskonna huviorbiiti. „Oli aeg, kui Läänemaa omavalitsuste arengukavades ei olnud kalast, kaluritest ja kalandusest poolt sõnagi. Nüüdseks on kõikide omavalitsuste arengukavades rannakalandusest eraldi peatükk.

Eelmistel kohalikel valimistel kasutas üks valimisliit rannakalandust lausa oma poliitilises võitluses, mida pole kunagi varem juhtunud. Ju me oleme siis nähtavad. Haapsalu koalitsioonilepingus on kalanduse teema kenasti sees. Teeme linnaga koostööd näiteks kalandusteemaliste lastelaagrite korraldamisel, mis on väga vahva.”

Kui küsida rannakalurite murede kohta, toob Medell välja, et rannakalanduse sektor võiks mõnevõrra kiiremini nooreneda. „Eestis sisenevad noored rannakalandusse reeglina perekonna kaudu, väljastpoolt tulijaid on harva. Kui püügiõiguse omanik tahab võrgulube juurde soetada, on see raske ja kallis. Viimane nakkevõrgu tehingu hind, mis meil tehti, oli 1000 eurot. Et asjal jumet oleks, peab võrke olema vähemalt kümme. Üksinda püügiõigusele kuluks sel juhul 10 000 eurot, aga arvestada tuleb veel paatide ja muude kuludega.

Kui aktiivsete rannakalurite tuumik noorte tulijate arvelt kasvaks, oleks see väga teretulnud. Praegune umbes 15 protsenti tugevaid tegijaid, kes arvestatavat tulu teenivad, on vähe, kriitiline mass võiks suurem olla. Ega siin muud lahendust ole, kui tuleb toetusmeetmetega jätkata ja tasapisi eesmärgi poole liikuda.”

Samas tunnistab ta, et rannakaluriks ei hakata ainult raha pärast. „Paljudel on sellest tööst naiivromantiline ettekujutus, et paat läheb popsudes üle peegelsileda vee päikeseloojangu poole ja tüdruk istub vööris, aga seda tuleb ette ainult pildi peal. Tegelikkuses läheb mees märtsi keskel kell neli hommikul lörtsi ja nullkraadise temperatuuriga merele, on külm ja vastik. See on füüsiliselt raske ja üldse mitte puhas töö.