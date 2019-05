Kutsekoolid pingutavad täiskasvanute nimel

Ka teistel erialadel on kool leidnud turul kindla koha. Toitlustamise ja maaturismi erialade kõrval on viimastel aastatel lisandunud rahvuslik käsitöö, mis seostub hästi mõisakooli taustaga, samuti taasavatud mesinduse grupid. „Soovime olla kool oma traditsioonidega, veidraid erialasid me juurde nuputama ei taha hakatagi,” kinnitab ta.

Aina rohkem on õppurite seas täiskasvanuid ja seda ajast, mil alustati sessioonõppega täiskasvanutele.

Õpilasi on koolis rohkem põllumajandusvaldkonnas ja see on Pastaku meelest mõistetav. Samuti pole heal spetsialistil erialast tööd leida keeruline. Kõik saavad tööd, kes tööd teha tahavad. Küsimus on Pastaku teada vaid palga ja töötingimuste sobivuses, aga see pole enam kooli teha. „Noored on töötasu osas valivad, kuid Olustvere kooli haridusega põllumeestel ja kokkadel pole kindlasti muret, neil on tööd rohkem kui küll, kui nad on valmis pakutavatel tingimustel tööle asuma,” kinnitab ta. Paljud tulevad õppima juba oma talumajapidamisest või muust maaeluga seotud ettevõttest. Ka praktikakohtade pakkumisi tuleb kooli sisse rohkem, kui neil õpilasi on. Nii usub Pastak, et põllumajandusharidusega inimesi tööturul töötuna olla ei saa.

Maaeluga seotud erialale õppima asunul on enamasti seos maaga, kas vanemate või vanavanemate kaudu. Üksikud tulevad Pastaku andmetel ka linnast, kuid neilgi on kokkupuude maaeluga, kasvõi suvevaheajal. „Lihtsalt niisama maaelu lamp põlema ei löö. Rohkem on neid poisse, kes juba põhikoolist teavad, et tahavad saada põllumeheks, ja tulevad just Olustvere kooli, mille on omal ajal läbinud isa,” lausub ta. Selliseid näiteid tuleb Pastakul meelde kohe mitu.

Õppima tullakse ka kõrgkooli diplomiga

Enamik õpilastest on ka Olustveres täiskasvanud, sest põhikooli järel on õpilasi kutseharidust omandama saada jätkuvalt keeruline. Ühiskondlik hoiak on siiani põhikool – gümnaasium – kõrgkool. Nii pole imestada, et pärast põhikooli kutsekooli tulnute protsent pole aastatega muutunud. Lisandunud täiskasvanud õppurid on tõstnud Olustvere õpilaste keskmise vanuse juba üle 25 aasta. Selline viimase viie aasta suundumus Pastaku meelest jätkub.

„Mitmed tulevad kutset omandama kõrgkooli diplomiga. Neid õppureid on rohkesti juba nii käsitöö kui ka mesinduse õpilaste seas. Põllumeeste erialadelgi, sest toetuste saamiseks peab olema viienda taseme kutsetunnistus.”

Täiskasvanud õppurite erialadele käib vastuvõtt aasta ringi ja õppetöö alguski pole ammu enam vaid 1. september. Põhikoolijärgsetele erialadele algas vastuvõtt mai algul ja kestab kuni augustini, õppeöö algab tavapäraselt 1. septembril.