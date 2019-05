Esnat teavad nüüd kõik

Televaatajad on „Naabriplikale” saanud Kanal 2 ekraanil kaasa elada juba 11 hooaega. Kohe-kohe on selle kõigega, vähemalt senises kodukanalis ja senise nime all, kõik. 16. mai õhtul algas viimane hooaeg ja sarja lõpust lahutab televaatajat veel kolm osa.

Tõi Järvamaale tuntust

Sarja võeti üles mitmes Järvamaa paigas, neist tuntumad on Esna külas asuv bussipeatus, vallavanema kodu Järva-Jaanis ja vallamaja Peetris. Episoodiliselt filmiti ka Rakveres ja Tallinnas.

Esna bussipeatuses olid reedel, 17. mail sarja viimased võtted. Ülesvõetut peaks nägema juba 23. mai õhtul, mil eetris on „Naabriplika” viimase hooaja teine osa.

Nagu pildilt näha, kulges võttepäev kevadises päikesepaistes ning elu üle mõtlesid bussipeatuses järele Sokrates (Raivo Adlas), Solist (Aivo Sadam) ja Tola (Kait Kall). Mis täpsemalt juhtus, seda saab näha teleriekraanilt.

„Kuna sarja viimase hooaja avaosas saime teada, et Insener (Kalju Orro) on läinud kaduviku teed, siis loodus tühja kohta ei salli ja nii on Solist jälle vabaduses,” selgitab „Naabriplika” kunstnik Arto Saar. „Mehed arutasid, kuidas Tola saaks oma isa ehk vallavanem Pavel Koosare (Harry Kõrvits) käest raha kätte.”

Sarja 11 hooaega ei tähenda 11 eetriaastat, „Naabriplikale” oleme saanud kaasa elada kuus aastat. Järva-Jaani viimane vallavanem, praegune Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar on sarjaga lähemalt seotud olnud viimased paar aastat. „Läinud reedega on sellega praeguseks kõik, sest „Naabriplika” aeg selles kanalis ja sellise nimetusega saab läbi,” kinnitab ta.

Öeldakse, et kui sa oled teles, siis oled ka olemas. Arto Saar ütleb, et sari tõi Järvamaa maakohtadele tuntust, eriti kuulsaks sai Esna. „Kui käime praegu Palamusel, siis koht on ju endiselt tuntud, kuigi „Kevadet” seal enam ei filmita,” arutleb ta. „Eks ole näha, kuidas nüüd Esnaga läheb. Siin tehti ju tuntud Eesti seriaali, tuntuks on saanud läbi aastate teles nähtud võttekohad. Laatki on endiselt nii populaarne, et sinna tullakse kokku üle Eesti.”

Kevadlaat elab oma elu

Arto Saar räägib Naabriplika kevadlaadast. Kuuendat korda selle nime all toimunud laata peeti tänavu 11. mail.

Laada korraldaja Ene Mikk on öelnud maakonnalehele Järva Teataja, et algselt oli end kirja pannud 58 kaupmeest, kuid mõned ütlesid viimasel hetkel ära, peljates vihmale kiskuvat ilma.

Traditsiooniliselt tuldi laadale kauplema taimede ja istikutega, talu- ja toidukraami, käsitöö ning vanavaraga.