Metsandus ja aiandus annavad alati tööd

Luua metsanduskooli kommunikatsioonispetsialist Toomas Kelt räägib, et ehkki põhiline dokumentide toomise aeg on alles ees, on juba näha, et jätkuvalt on populaarsed metsamasinatega seotud erialad: väljaveo- ja langetustraktori operaatorid.

Kõige suurema konkurentsiga on aga viimastel aastatel olnud matkajuhi eriala. „Nemad on need, kes inimesi loodusmatkadel juhendavad. Õppekohti on 20, need tulevad igal aastal täis ja seal on ka arvestatav konkurents,” seletab Kelt.

Metsamasinate eriala menukuse juures mängib kindlasti rolli hea palk, mida nende ametialade spetsialistid saavad, ning tööpuudust karta pole. „Samuti on tähtsad suured ägedad masinad, need on väga tänapäevased ja neis on palju arvuti vahendusel juhtimist. Noortele poistele meeldivad sellised asjad,” räägib Kelt.

Suurt huvi tuntakse tavaliselt ka metsuri ja arboristi eriala vastu. Uus eriala on metsatehnik, seal õpetatakse välja spetsialiste, kes muu hulgas inventeerivad metsa ja koostavad metsamajandamiskava.

Täiskasvanud õpivad

Umbes pooled sisseastujatest tulevad Luuale kohe pärast kooli ja teise poole moodustavad täiskasvanud, kes soovivad end täiendada või täiesti uue ameti õppida. „Tendents on see, et järjest rohkem tuleb täiskasvanud õppijaid,” sõnab Kelt. Nii pakutaksegi Luual mitut õppevormi, mille seast leiab sobiva ka juba tööl käiv inimene.

Kelt räägib, et nad teevad tihedat koostööd tööandjatega ja muudavad oma õppekava tööturu nõudluse järgi. Õppekava ajaga kaasaskäimisest räägib kasvõi fakt, et Luua kooli lõpetajatest leiab erialast tööd üle 90 protsendi.

Noorte tööhõivest rääkides kostub alatasa, et tänapäeva noored ei oska ega taha tööd teha, eriti just füüsilist pingutust nõudvat.

„Oleme seda siin koolis arutanud ja leidnud, et ei oska neid lumehelbekesi kuskilt leida,” tõdeb Kelt. „Meile tulevad õppima enamasti need noored, kes teavad, kelleks tahavad saada. Eriti just metsanduse vallas on nii, et käiakse põlvkondade kaupa: vanavanemad on siin õppinud, vanemad on õppinud ja nüüd tulevad lapsed ning lähevad siit edasi kõrgharidust omandama.”

Aiandusharidus Räpinast

Räpina aianduskoolis on õpilaste arv viimastel aastatel püsinud 550 ja 600 vahel.

Kooli direktor Kalle Toom räägib, et neil on kaalukas osa täiskasvanud õppijaid. Kui kümmekond aastat tagasi oli Räpina väga populaarne nende seas, kes soovisid aiandust õppida isikliku koduaia kujundamist silmas pidades, siis praeguseks on ainult oma tarbeks õppijate tuhin vaibumas.

„Töötamise ja pere kõrvalt on täiskohaga õppimine väga ränk,” tõdeb Toom. „See on ikkagi professionaalne haridus, mis meilt saadakse, ja vastavalt sellele tuleb ka pingutada.”