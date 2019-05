Transpordi, logistika ja mootorsõidukite erialadel napib IT-oskusi

Transpordi, logistika ning mootorsõidukite remondi ja hoolduse uuringu ettepanekute ellu viimise arutelus osalenud eksperdid tõdesid, et tähelepanu tuleb pöörata koolide ja ettevõtete koostööle laborite ja muu sisseseade kasutamiseks, et õppurid saaksid proovida kõige uuemaid programme. Paljud ettevõtted ei taha lubada praktikante uute seadmetega töötama, kuigi see on õppurite jaoks oluline vajalike oskuste omandamiseks.