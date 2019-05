Mobiilne avastusmäng paneb Sibulatee aardeid otsima

Kui eelmisel aastal said mängijad üle Eesti kokku otsida 100 aaret, siis sel aastal saab lisaks keskenduda vaid Sibulateele. Piirkonna 25 aarde seas on nii teada-tuntud loodusobjekte ja ehitisi nagu Alatskivi loss või Kallaste liivakivipaljand. Samuti on aardelistis kohti, mis on tõenäoliselt ka Sibulatee elanikele veel avastamata või mille kohta lähemat infot ei teata.