Sammasõunapuud sobivad hästi väikeaeda

Kuigi loodus on imeline ja aretajate töö samuti, pole siiski olemas õunapuud, mis terve aasta kannaks. Sammasõunapuude aretusega on maailmas nüüdseks tegeletud juba üle poole sajandi. Selle sordirühma sorte on meilgi müüdud umbes 20 aastat.

Suuremates istikumüügikohtades on valik tänavu igati hea, olen müügil näinud kas Juhani puukooli (AS Plantex) või Arli puukooli sammasõunapuid. Kui nende firmade kodulehti vaadata, siis on mõlema valikus üle 15 sellise sordi.

Hind oleneb istiku kõrgusest. Näiteks Juhani puukool pakkus 100–120 cm kõrguseid sammasõunapuid hinnaga 27.90, 60–80 cm kõrguste istikute hind oli 21.90.

Sammasõunapuud on reklaampiltidel väga efektsed: sirge tokk või kepp on tihedalt ümbritsetud puulehtedest ja punastest õuntest. Kuid istikud on ka kevadel põnevad: toki ümber on kohe-kohe puhkemas esimesed õied.

Igaüks teab, millega riskib ja mida endale tellib. Mina soovitan küll istikuid osta hea mainega puukoolist või müügikohast, sest seal saate enne ostu taimi uurida ja asjatundjalt nõu küsida. Istiku etiketil on lisaks sordi nimele muudki olulist infot, tasub näiteks vaadata, millisele alusele on sort poogitud.

Algas pungamutatsioonist

Eestis on ülikitsa võraga sammasõunapuudest põhjalikult kirjutanud puuviljandusteadlane ja sordiaretaja Kalju Kask. Tema kogutud andmeile tuginedes algas sammasõunapuu aretuslugu 1964. aastal. Kanada Kaljumägede vahelises orus oli siis ühel 50aastasel sordi ‘McIntosh’ õunapuul ebaharilikult jäme noor oks, millel oli palju sõrmepikkusi viljakandvaid oksi, mistõttu pikk oks oli üleni õuntega ümbritsetud.

Aia omanik Wijcik näitas seda huvitavat pungamutatsiooni teise maailmasõja ajal Lätist põgenenud ja toona Summerlandi katsejaamas töötanud teadurile K. Lapinsile.

Lapins hakkas neid katsejaamas paljundama, andes sordile aiaomaniku nime ‘Wijcik’. Ta tegi ristamisi teiste sortidega ja selgus, et sammasjas kasvutüüp pärandub hästi järglastele.

Sammasõunapuid on palju aretatud veel Inglismaal, Venemaal ja väga õnnestunult ka Lätis, kus häid sorte on loonud Rudolfs Dumbravs, Laila Ikase ja Inese Drudze.

Seniseid lemmiksorte, nt ‘Martsipani’ ei maksa sambakujulisena taga ajada, selles teatud omadustega sordirühmas on oma suvi- ja sügissordid. On ka neid, mis sobivad pikemaks säilitamiseks, nt ilusate punaste õuntega väga maitsev Läti sort ‘Inese’ ja Vene sort ‘Koral’.

Terrassiehteks või hekiks

Saksakeelses kirjanduses nimetatakse sammasõunapuid nende isevärki kasvukuju tõttu mõnikord baleriinideks. Sealt on ka tähelepanek, et sammasja kasvukujuga õunapuu sorte poogitakse sageli keskmise kasvutugevusega alustele, sest siis kasvavad tugevad ja seisukindlad puud. Nõrgakasvulisele alusele poogitud puid tuleb kindlasti toestada, muidu võivad need saagi raskuse all kaldu või isegi pikali vajuda. Saksamaal on levinud ka sammasja kujuga pirni- ja kirsipuud, need on poogitud nõrgakasvulistele alustele.