Rünksajupilved ja äike

Vahest olulisim ja kõige kokkuvõtlikum teadmine on see, et konvektsiooni tõttu tekivad kõik rünk- ja rünksajupilved ning areneb äike. Tõepoolest, kui õhumass on sobivate omadustega, näiteks piisavalt soe ja niiske, siis võivad rünkpilved muutuda üha suuremaks, kuni viimaks võivad välja areneda rünksajupilvedeks. Selle põhjuseks on tugevad konvektsioonivoolud. Õhk tõuseb ülespoole kiirusega 6–15 m/s, vahel isegi üle 30 m/s: viimasest annab tunnistust hiidrahe, viimati näiteks 12.08.2015 Ida-Eestis. Sellised tingimused valitsevad kas mõne frondi läheduses, kus soe ja niiske õhk on sunnitud tormiliselt tõusma (frontaalne äike) või ühes ja samas labiilse (liikumisi soodustava) kihistusega õhumassis (õhumassisisene äike), kus alumine osa õhumassist või aluspind ise on soe ja niiske. Seetõttu kipub väiksema tihedusega õhk üles tõusma, kusjuures esmalt kerkib termikutena, justkui suurte mullidena, kõige väiksema tihedusega (tugevamini soojenenud) osa.