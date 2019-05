Rajage enda aeda hea tuju peenar

Ürdipeenra võib rajada kiviktaimlana, teha kasti sisse või maja või suveköögi juurde peenrana. Kui suuremalt kasvatada, siis juba aiamaale. Mõni ürt sobib kasvuhoonesse, näiteks kurgirohi meelitab mesilasi ja kimalasi kurke tolmeldama, piisab ühest-kahest taimest. Kurgirohu õisi saab noppida salatisse ja võileiva peale. Kurgirohi leevendab depressiooni, vähendab tselluliiti ja väljutab vett, aga seda ei soovitata pikka aega järjest kasutada. Kurgirohi kasvab ka õues ja on vähenõudlik, isekülviga kasvab aias lausa umbrohuna, on hea meetaim.

Basiilik, mis on külmaõrn ega talu liigniiskust, võib ka kasvuhoones elada, kasvõi kevadel ja suve algul. Võib istutada ukse alla, siis tervitab taim tulijat alati hea lõhnaga. Kahjuritele taime lõhn ei meeldi. Soojal suvel elab basiilik suurepäraselt ka õues, päikesepaistelisel, hästi kobestatud ja rammusas mullas. Ravimtaimena parandab basiilik seedimist, on närvisüsteemi tugevdaja ja une parandaja.

Kiviktaimlas, kergema liivasema mulla ja kivide vahel kasvavad suurepäraselt lavendel, iisop, pune, aedsalvei, piparrohi, naistepuna (taime võib tuua loodusest), eri sorti liivateed (aed-liivatee on püstine, nõmm- ja sidrun-liivatee roomavad mööda kive), rooslõhnaline kuldjuur ja majoraan.

Kiviktaimla serva või allapoole sobib murulauk, seda saab suvi läbi lõigata salati sisse ja munavõisse. Õied sobivad kartulisalatisse.

Kõik need taimed on püsikud ja enamasti jäävad kivide vahel ellu ja kasvavad aastatega suuremaks. Enamik õitseb juuni lõpust, korjata saab terve suve.

Pune on liha ja pitsa maitsetaim, rahustab ja ravib külmetushaigusi. Salvei on maitsetaim, aga aitab ka üleminekuea vaevuste vastu. Naistepuna on depressiooni ja põletikke leevendav taim. Iisop ravib köha ja kurgupõletikku, vähendab üleminekuea higistamishooge.

Lavendel on rahustava toimega ja aitab tugeva gaasivalu korral. Sobib pesukappi lõhna andma ja koitõrjeks. Sobib ka roosipeenrasse, hoiab oma lõhnaga haigustekitajaid ja kahjureid eemal. Eesti kliimas jääb ellu tähklavendel, meil on need elanud 20 aastat, ilma talvekatteta. Prantsuse lavendel siin ellu ei jää.

Kuldjuure juurt saab kasutada tee ja toonikumina väsimuse ja kurnatuse korral.

Kiviktaimla ümber ja lähedusesse on minul kasvama hakanud veiste-südamerohi ja purpur-siilkübar. Veiste-südamerohi aitab unetuse ja ärevushäirete vastu, siilkübar tugevdab immuunsüsteemi ja ravib viirushaigusi. Mõlemad on kõrged ja suured taimed, aga mulla suhtes vähenõudlikud. Kuna meie kiviktaimla on kõrge, siis vihma- ja kastmisvesi, mis kiviktaimlast alla jookseb, kastab ka neid. Kastmist kiviktaimla suurt ei vaja, sest kivid hoiavad niiskust ja need taimed on vähenõudlikud. Ka eelmise aasta põua elasid need ilusti üle.

Kui veel ruumi jääb, võib külvata saialille ja kummelit. Niiskemasse kohta saab torgata mungalille seemneid, nii et taimed roomata saaksid. Lehed ja õied sisaldavad sinepiõli, on head seedimisele ja kurguvalu korral, seemned sobivad kapparite asemel toidu sisse.

Aias saab kasvatada ka münte, need vajavad iga kolme aasta tagant väljakaevamist või labidaga läbikaevamist, et juured ei vananeks. Tugeva maitsega piparmünt paljuneb ainult risoomiga ja on külmaõrn. Seda tuleks talveks katta.

Kergemal mullal kiviktaimla servas kasvab monarda, seda saab kasvatada seemnest või tuleb osta istik. Ühel kohal kasvab kolm aastat, siis tuleb uuendada välja kaevates ja lahti harutades. Punaste õitega monarda on rahustav, silelihaseid lõõgastav taim, aitab ka külmetuse korral.

Meliss sobib suurema taime, puu või põõsa varju kasvama. Kuna juured on maapinna lähedal, ei tohi maapind ära kuivada, võib kasutada ka multši, mis kaitseb seda talvel külmumise eest. Kui kasvatada puu või põõsa all, siis sügisel ei maksa lehti ära riisuda.

Kel aeda pole, võib väikese ürdiaia teha rõdukasti, pottidesse või aknalauale. Ürdipeenra eest hoolitsemine teeb tuju heaks ja pakub rõõmu, rääkimata tervisekasust, mida taimed annavad.