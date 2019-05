Kurgjal kohtusid kunagised Pärnumaa majandijuhid

Peaaegu pooled taasiseseisvunud Eesti vallakeskused (näiteks Are, Audru, Paikuse, Tali, Varbla, Vändra) asusid endiste majandite ehitatud keskusehoonetesse. Näiteks Uulu põhikool, Suigu lasteaed-algkool ja Libatse lasteaed-algkool on kohalike kolhooside ehitatud.

Elukorralduse keskpunkt

Nüüdses euroopalikus turumajanduslikus Eestis on noorematel inimestel peaaegu võimatu mõista olukorda, kus nõukogude äraspidises režiimis oli suurmajandi ülesanne lisaks põllumajandustootmisele korraldada kogu muu kohalik elu, oma territooriumi maamajandus, samuti kohalike inimeste elu lasteaiast matusteni. Kui allakirjutanult tosin aastat tagasi Are vallavanemaks asudes küsiti, kuidas amet kah on, sain puhtsüdamlikult vastata, et tuttav – majandijuhiga võrreldav, puudub vaid kohustus põllumajandustootmist juhtida.