Teedeehitaja peab edu pandiks lojaalseid töötajaid

Tööde hinnad on sportlikud

Nurme Teedeehituse aastakäive on 10 miljoni euro kanti ja kasum 200 000 euro ringis. Mõni aasta on mõistagi kehvem ja teine jällegi heldem. Väga kasumlik see äri ei ole, teenimine käib rohkem mahu pealt. Kuna konkurents on terav, tuleb kogu aeg konkurssidel osaleda ja see omakorda nõuab väikesel ettevõttel korralikku ettevalmistust.

„Hinnad on ka üsna alla surutud ehk väga sportlikuks muutunud,” hindab Tarvi Miilits olukorda. Kuna lepingud tehakse enamasti ühe, vahel harva kahe aasta peale, siis on hangetel osalemine pidevalt päevakorras. Harvad pole ka juhtumid, kus tuleb kaotusvalu maitsta vaid mõnesaja euro pärast.

Sügisel, kui suur hooaeg läbi, ei saadeta kedagi koju, vaid ikka leitakse töist tegevust, mistõttu on inimestel kindlus, et saavad oma arved tasutud ja pere toidetud.

Praegu on käsil riigihankena võidetud Aluste-Kergu maantee ehitus lõigus 0,1–5,97 kilomeetrit, kus Nurme Teedeehitus on peatöövõtja rollis. Maanteelõik peab nelja kuuga valmis olema, seetõttu on ajagraafik väga pingeline. Selle ajaga tuleb üles freesida vana asfalt, kaevata teemuldest välja ehituseks sobimatu materjal, ehitada uus mulle ja dreenkiht, kompleks-stabiliseeritud kiht ning panna uus asfaltkate. Valminud teele paigaldatakse uus tähistus ja liiklusmärgid.

Kuna kevad oli pikk, jäi ka RMK teede rajamisel osa töid ootele ja need tuleb nüüd kiiresti ära lõpetada. Lisaks käib töö liiva- ja kruusakarjäärides, et teedeehituseks materjali saada. Kaeve-, purustamis- ja sõelumistehnika on ettevõttel endal olemas.

Silla üle uhked

Kõige uhkemad on Nurme Teedeehituse firma mehed muidugi koduse Nurme silla ehitamise üle. Kes siis veel, kui mitte nemad pidanuks seda silda tegema? Tegu on ka ühe suurema objektiga, mida nad ehitanud, sest ehitusobjekti kogumaksumus ulatus üle viie miljoni euro. Tööde käigus rekonstrueeriti vana sild ja selle kõrvale ehitati täiesti uus sild. Ehitustööd hõlmasid ka lisasõiduraja ehitamist, mis muutis olemasoleva sõidutee 2+1 sõidurajaga maanteeks. Nüüd on tore oma kätetööd vaadata.

Tegu on eriti tähtsa objektiga veel seetõttu, et sild asub rahvusvahelise Via Baltica trassil, mida läbivad suured transpordivood. Mingil määral on tegu Pärnu visiitkaardiga. „Kahju, et sinna ei pandud mingit erivalgustust, aga seda polnud projektis ette nähtud,” kahetseb Rits. Lisaks on olulisematest objektidest kodukandis Pärnumaal nende tehtud Valgeranna kergliiklustee ja vaatlustorn. Töödega on jõutud isegi saartele: uue katte on osaliselt saanud Saaremaal Muhu väina tammil kulgev maantee ja Liiva küla.