Kas riigiameti soovitus soosib puukide levikut?

„Nii minu enda vaatlused lammaste pidamisel kui ka kogenud Karula kandi lambapügaja Mats Meriste tähelepanekud on, et pikalt hooldamata karjamaadele viidud lammaste villakud on esimesel aastal surnud puuke täis – lambavillas leiduvad villarasvad tapavad puugid teel lambani –, samas kui püsivalt hooldatud karjamaade lammaste villakus leidub puuke vähe. Lambad on kui tõhusad puugieemaldajad ja -surmajad,” räägib Helm ja usub, et kunagiste niidukoosluste taastamine ja kasutuselevõtt aitab lisaks elurikkuse parandamisele osaliselt leevendada ka puugihäda.

Niida vähem muru Aveliina Helm Tartu ülikooli botaanika vanemteadur

Soovitus igaühe loodushoiu raames vähem muru niita ei tähenda, et muru peaks üldse niitmata jätma. Oma õu tuleb kujundada ikka nii, et seal on hea ja turvaline olla. Küll aga saab mõelda, kas on piirkondi või laigukesi, mida pidevalt ei kasuta ja kus võib iganädalase niitmise asendada hoopis aastas korra või kaks niitmise ja traditsioonilise heinateoga.

Märgin aga ära, et korra aastas, eelistatult heinakuul ehk juulis, võiks avatuna säilitatavaid piirkondi kindlasti niita, see soosib elurikkust, loob õierohkust ega lase tekkida kulukihil. Erinevad õued ja erinev ilumeel loovad mitmesuguseid võimalusi: kellele on meele järele õitsema jäetud laigukesed muidu madalaks niidetud murus, kellele aga meeldib käiguradade sisseniitmine.

Ka need, kes muruniitmist osaliselt heinateoga asendada ei soovi, saavad elurikkuse seisundit parandada õige pisut harvema niitmisega.

Teadustööd on näidanud, et kui iganädalane muruniitmine asendada niitmisega iga kahe nädala tagant, mõjutab see märkimisväärselt tolmeldajate seisundit: selle aja jooksul jõuab murus juba midagi õitsema minna (tavaliselt valge ristik või mõni mailane). Võimalusi elurikkust aias, maastikul ja linnas soosida on palju ja igaüks leiab just endale sobiliku.