Kasvataja: mahetooted on poes liiga kallid

Kuidas kasvab mahevili?

Tegelikult ei ole mahe- ja tavapõllumajandus nii erinevad, kui arvata võiks. Võtame näiteks talirukkipõllu, mis näeb kena välja ja on ilusti talve üle elanud. „Talirukis on hea kultuur, investeeringud on väikesed – paar-kolm korda suve jooksul anname leheväetist. Milline põld lõpuks välja näeb, sõltub aastast. On aastaid, kus umbrohtu on palju, aga võib ka nii olla, et põld näeb tavatootjaga võrreldes sama või isegi parem välja,” kõneleb Frei.

Kultuuridest kiidab ta veel speltanisu, mis ei ole maa suhtes nii nõudlik nagu tavaline nisu. Ent praegu on seda raske turustada. „Rukis ja kaer on kultuurid, mille peale saab enam-vähem kindel olla. Rukis talvitub hästi ja kasvab ka põuaga, ainuke probleem on see, et hind kõigub: ühel aastal on tonni hind 150 ja teisel 300 eurot.”

Maherüpsipõld näeb välja hõredam kui tavapõld. „Kasvuregulaator muudab taimed lopsakamaks ja eks tavatootjad pritsivad neid usinalt. Just sellepärast pannakse mahepõllule külviseemet rohkem kui tavapõllule,” ütleb Frei. „Rüpsikasvatus ei ole mul viimasel ajal õnnestunud, samas korra olen saanud väga hea saagi – kohe esimesel aastal, aga arvatavasti oli see algaja õnn!”

Eri sorte, kultuure ja muid agrotehnilisi võtteid katsetatakse pidevalt. Abiks on Eesti Maaülikooli teadlased ja maheväetistega tegelevate ettevõtete agronoomid.

Mitu Vaino Agro põldu on kõrvuti tavapõldudega ja suurem osa tavapõllumehi ei arvesta oma mahedate kolleegidega. „Ta peaks arvestama, et ei lähe tuulega oma põllule taimekaitsetöid tegema, kuid paraku ei peeta reeglitest kinni. Mahetootja peab tagama, et tema põllul ei kasutata kemikaale, kuid kuidas seda teha, kui naabrilt võib tuulega kanduda minu põllule? Oleme mahetootjatega selle teema maaeluministeeriumis üles võtnud,” seletab Frei. Tal endalgi juhtus, et naabri hoolimatu pritsimise tõttu jäi mahepõld tunnustamata ja tagantjärele võeti ära ka mahetoetus.

Mahekauba krõbe hind

Mahekauba hind poes võtab mahetootja kukalt kratsima. Miks see toode nii kallis on? „Võtame näiteks mahejahu. Jah, saagid on mahekasvatuses kaks-kolm korda väiksemad, kuid kauba hind poes on küll kaugelt enam kallim,” imestab mees. „Sellise suure hinnaerinevusega on raske inimesi mahekaupa tarbima harjutada, seda enam, et maitse­erinevust minu arust ei ole. Aga üldiselt on meie alal arenguruumi palju, tootjaid tuleb aina juurde ja nõudlus püsib. Hinnad maheturul kõiguvad, eriti nišitoodetel, nagu rukis, spelta või tatar.”