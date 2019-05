Noortalunike võistlus eeldab mitmekülgseid teadmisi

Noortaluniku tiitliga pärjatud Felix Lavrentjev ei suutnud pärast tulemuste teatamist naeratamist lõpetada. Ta oli saadud tiitli üle lihtsalt nii õnnelik. „Lootsin eelmine aasta veel õpilasena võisteldes tiitlit kaitsta, kuid siis sain neljanda koha. Kaitsmise pinge oli peal. Tänavu tulin pärast talvist kooli lõpetamist võistlema kooli praktikajuhendajana. Eesmärk oli lihtsalt hästi võistelda ja näe, võitsingi ära,” sõnab ta, naeratus suul. „Tegelikult tahtsin teise või kolmanda koha saada, sest seal on auhinnaks trimmer. Üks mootorsaag on mul juba võidu eest olemas. Samas võidu vastu pole mul midagi,” lisab ta jätkuvalt naerulsui.

Kas ta võistlusel veel osaleb, ei tea Lavrentjev öelda. „Eks näis. Tegelikult on õpilasi samuti tore juhendada. Mulle meeldib see osa minu praktikajuhendaja tööst,” ütleb ta.

Perenaise tiitel

Kokku oli õrnema soo esindajaid võistlemas kolm. Seega teadis Sabalisk võistlema hakates, et kolmas koht on vähemalt kindel. „Võisteldes ei mõelnud ma tulemusele, tegin vaid oma parimat sooritust. Ka eelmise aasta tulemustega võrdlesin sooritusi alles võistluspäeva lõpus,” kirjeldab ta.

Perenaise tiitli üle ta muidugi rõõmustab, kuid veel uhkem on üldarvestuses saadud teise koha üle. „Eelmine aasta olime Felixiga neljas ja viies, tänavu siis esimene ja teine. Mõlemal läks väga hästi,” on ta rahul.

Sabaliskile meeldib seegi, et eelmisel aastal sai ta perenaise tiitli eest tolmuimeja, tänavu kohvimasina. Üldarvestuse teine koht andis talle tänavu ka tolmuimeja, kuid see on eelmisel aastal võidetust võimsam. Lausa profi oma. „Olen iga kingituse eest tänulik, sest talumajapidamises kulub kõik marjaks ära. Seda enam, et iga aastaga lähevad kingitused paremaks,” ütleb kodus neljakuust tütrekest kasvatav Sabalisk.