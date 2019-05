Väike, aga sitke palgivedaja

Seega on Novotný väljaveo­traktorid tõhusad abimehed nii metsafirmale teenuse osutamiseks, erametsaomanikule, kel majandada juba sada ja enam hektarit metsa, aga ka metsaomanike ühistule, et masinat kamba peale kasutada.

„Kuigi mõned nimetavad seda naljaga pooleks kodukasutaja masinaks, siis tegelikult on Novotný masinad hea jõudlusega. Endalegi oli üllatus, kui hästi see pehmel pinnasel isegi ilma lintideta viie-kuuemeetriste palkidega hakkama sai,” räägib Kärbo. „Kui vana veneaegne traktor on oma elu ära elanud, enda või ühistu mets aga ootab majandamist, siis tasub mõelda selle investeeringu tegemisele. Masin on mugav, kabiin ergonoomiline ja nii võib juht ka tööpäeva lõpus ennast inimese moodi tunda.”

Vaja luua masinaühistud

Aasta hakul Tšehhimaal Novotný tehases tutvumisreisil käinud Pärnumaa Metsaomanike Seltsi juhatuse esimees Teet Killing märgib, et Tšehhi masinad on „asjalikud putukad”. Lõuna-Pärnumaal Jan Pulga metsas tehti proovitööd eriti pehmel pinnasel ja seati eesmärk masin ära uputada. Lõpuks see ka õnnestus, aga nagu Killing meenutab – selleks tuli kurja vaeva näha. Lõpuks vajus palke triiki täis korviga masin lõplikult sisse, seda kõike aga kroonis juhi rõõmus hüüatus „Jess, ära uputasin!”. Koorem tuli pealt maha laadida, siis ronis traktor juba omal jõul mülkast välja ja laadis palgid kuivemal kohal seistes uuesti peale.

„See on väike, aga sitke masin. Praeguste puiduhindade juures oleks ühistul iseenesest mõistlik ühte sellist komplekti – väljavedaja ja harvester – omada. Sest ega metsa hooldamiseks ei jätku enam töömehi. Tšehhis, küll teises firmas, tehakse ka väikesi harvestere ja Läti Mascuses oli hiljaaegu üks selline komplekt müüa, 130 000 eurot küsiti,” räägib Killing.

„Et neid aga ühistule, mis tegutseb mittetulundusühinguna, soetada, tuleks luua masina- või tulundusühistu. See oleks metsaühistu liikmete baasil moodustatud, kus ühistu liikmed tagavad oma varaga tehnika väljaostmise. Aga see on suur risk. Pakun, et vähemalt kümne aasta raielepingud peaksid sel juhul ette teada olema.”

Võrreldes Novotný väljavedajat põllumajandustraktori haakes oleva puidukäruga märgib Teet Killing, et vedavate ratastega haagisega traktor tuleb kaalu poolest ilmselt raskem, kusjuures haagise ratastele ei saa ka linte peale panna. See annab spetsiaalmasinale eelise. Kahtlemata on mugavamad väljaveotraktori juhi töötingimused. Lisaks jäävad kokkuveoteed kitsamaks, rohkem kui 2,5 meetri laiuseid teid pole kindlasti tarvis.

„Lõppkokkuvõttes sõltub sellise investeeringu otstarbekus ühistu suurusest ja sellest, kui palju on metsaharvendust vaja teha,” ütleb Killing. „Siiani on ühistud läinud seda teed, et teevad koostöölepingu metsa ülestöötamisfirmaga. Kellel seda raha ikka ülearu on, et riskida. Alati on ka millegi muu jaoks vaja. Ideaalne oleks variant, kui ühistu sees oleks mõni metsaomanik, kel tehnika olemas ja kellega saaks töödeks lepingud sõlmida.”