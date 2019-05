Robot mõõdab metsa ja inimesed jagelevad

Kui nende proovitükkide kohta, kus on keegi metsas mõõtmas käinud, on tehtud vastavad mudelid, saab neid rakendada seal, kus on olemas kaugseire andmed, aga mõõtmas käidud ei ole.

Lennukist alla suunatud laserkiired mõõdavad ära kõik, mis neile ette jääb, olgu puu, maja, maapind vms.

Mida on seni mõõdetud ja tehtud? Näiteks eelmisel aastal valmis Mait Langi eestvedamisel puistu liigilise koosseisu kaart terve Eesti kohta. Proovitud on hinnata ka puistu tagavara – sellega töö jätkub.

Konverentsil oli juttu veel metsanduslikust tarkvarast igapäevatöös ja droonidest, mis on samuti paljude metsameeste igapäevasesse kasutusse jõudnud. Ettekandja Silver Pärn Luua metsanduskoolist rääkis, kuidas Lidarit ka droonil lennutada saab, ja sellest, et pole üldse kujuteldamatu lähitulevik, kus metsaomanik saab oma metsast täpse ülevaate paari tunniga ning nii, et keegi metsa ei lähe. Just temalt pärineb jutt, kuidas masinajuht võib-olla tulevikus mitte masinakabiinis, vaid kontoris töötab. Silver Pärn tõi mujalt näiteks, et Saksamaalt on juhitud ekskavaatorit, mis füüsiliselt töötas Lõuna-Koreas.

Martin Valvur (Almic OÜ), kes rääkis toorme vastuvõtu täielikust digitaliseerimisest ettevõtteis, tõi punktipilve taasesitusvõimaluste iseloomustuseks mujalt näite, kuidas just tänu Lidari punktipilve olemasolule suudetakse Pariisis taastada põlengusse sattunud Jumalaema kirikut. See kõik näitab, et samal teel ollakse paljudes riikides.

Kas robot aitab ühiskonda?

Vahepeal arutati, kas niisugune kiire metsa mõõtmise lahenduste areng ja palju täpsemad andmed võiksid aidata kaasa sellele, et Eesti ühiskonnas taastuks usaldus metsanduse suhtes. Enamasti sellesse ei usutud. Leiti, et robotid teevad metsanduses töö lihtsamaks, aga avalikkuse teavitamine sellest ei pruugi kusagile viia – kui usaldamatus on õhus, ei usuta mis tahes andmeid. Pakuti, et pigem ei tasu avalikkust paljude täpsete metsaarvudega üle külvata.

Jõuti sinna, et praegune usaldamatus on täielikult inimeste endi omavaheline asi, mis n-ö robotitesse ei puutu. Sedagi kuulis, et vastuolu, mis metsanduse pinnalt esile on tulnud, on tegelikult vastuolu religiooni ja ratsionaalse mõtlemise vahel.

Veidi oli juttu ka sellest, et metsa mõõtmine digiajastu vahendite abil on kindlam ja selgem kui metsataksaatorite mõõtmised, sest nende seas on neid, kes meelega metsaandmeid moonutavad. Teisalt kostis, et metsakasvatus on looming ja loomingulist tegevust robotile usaldada ei saa, talle pole võimalik seda ka õpetada.

Ühiskonna metsapinget puudutas oma sõnavõtus professor Hardi Tullus, kelle üks väljatoodud vastandus hakkas pärast konverentsi suust suhu levima. Hardi Tullus meenutas Eesti presidendi vastuvõttu, kus videos võis näha harvesteri, mille eest vaene laps pimeduses põgenes. Ta kõrvutas seda näitega Soomest, kus riigi esileedi sealsel vastuvõtul kandis Soomes toodetud kasetselluloosikangast tehtud kleiti ning uhkusega näidati metsa- ja puidutööstuse arengut käsitlevat videoklippi, mis algas pildiga, kuidas harvester metsas kaske üles töötab.