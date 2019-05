Väike metsaomand annab perele käsitööpuitu ja kütet

Pilgupüüdjaks on tal pika kadakase varre otsas olev seljasügamise reha kasest pulkadega. „Ükskord Varbola puupäevadel tulid ühed lapsed küsima, mis asi see on. Kui ütlesin, et seljasügamise reha, tuli ühele kohe meelde, et neil maal aidas on see ka, aga palju suurem,” naerab Angerma. „Tänapäeva lapsed pole näinud, kuidas puurehaga heina kaarutatakse.”

Üks uuemaid tooteid on salvrätihoidja, mida aga sel laadal näha ei saa, sest kaasas olnud hoidjad on ära müüdud.

Kõige rohkem ostab eestlane mehe sõnul ikka praktilisi asju – pannilabidaid, lõike-laudasid, aluseid, mis sobivad kingitusekS.

Harrastus põhitöö kõrval

Andres Angerma räägib, et puitkäsitööd on ta müügiks teinud 15–20 aastat, puiduettevõtetes on töötanud kokku 30 aastat. „Käsitööd tegema hakkasin juba kolhoosiajal, aga siis rohkem kingitusteks. Praegu teen seda füüsilisest isikust ettevõtjana ja põhiliselt lisateenistuse saamiseks. Päris põhitegevuseks ei saa seda võtta. Suvel on laatasid küll palju ja jõululaadad on ka, aga vahepeale jääb kolm-neli kuud, mil ei saa midagi müüa. Pere ainukese töölkäijana ei saa ma sellega riskida, et mõnel kuul sissetulekut üldse pole,” räägib Andres Angerma.

Ta on töötanud kolhoosi puidutöökojas, pikalt puidust lampe tootvas ettevõttes ja nüüd seal, kus toodetakse pildiraame. Kodus on puitkäsitöö kõrval veel teinegi puiduga seotud tegevus – käsitsi treimine. „Teen mööbli restaureerijatele treitööd, näiteks kummuti- või toolijalgu või mõne iluposti, nagu need kappidel kunagi olid. Teen, kui tellitakse, aga suuremalt ette pole võtnud. Võib-olla kunagi...”

Kui palju laatasid ühel aastal läbi jõuab käia? Andres Angerma ütleb, et see oleneb sellest, kuidas kaupa ette tehtud on. Kaks-kolm laata igal suvekuul, mõned sügislaadad, jõululaadad ja lisaks oma küla väikesed ettevõtmised, kus ka käsitööd müüa saab. „Tavaliselt käin kõikidel Rapla laatadel ja Türi lillelaadal, Palamuse laadal – ülejäänu kujuneb nii, nagu kaupa on. Üksi tegutsedes väga palju ei jõua ette teha ja mul pole ka korralikku sooja töökoda, et talv läbi tegutseda.”

Arutame, et laadad on peaaegu ainus koht, kus temasuguseid väikesi puidukäsitöölisi näha saab. Keegi ei tea, kui palju neid Eesti peale kokku olla võib, sest peale FIEde ja osaühingute on veel neid tegijaid, kes end ettevõtjana arvele pole võtnud. „Osa käib laatadel müümas, aga peale selle on veel neid, kes teevad, aga ise ei müü või müüvad hoopis interneti või mõne poe kaudu,” märgib Andres Angerma.

Nii-öelda konkurentsi hinnata ta väga ei oska, sest laatadel pole aega ringi käia. „Seda on märgata, et lätlasi, kes Eestis oma puitkäsitööd müüvad, tuleb juurde. Mina eriti selle pärast ei muretse – teen omas stiilis asju.”

Suurt raiet ei tule

Kirjade järgi ämma mets on sisuliselt peremets, kus Andres Angerma on ainus tegutseja. Näiteks käib ta seal maha võtmas kuivanud puid, millest saab endale ja ämmale küttepuud. Mets on liiga väike (3,5 hektarit pluss veel väike lahustükk), et seda tavamõistes majandada.

„Kui endal vajadust pole, siis metsa ei puutu. Kuigi meie mets on nii väike, helistatakse meilegi, et müüge see maha, aga me ei kavatse raha pärast seda teha,” räägib Andres Angerma. „Lähikonnas on paljud raieküpsed metsad ära raiutud. Meie ei raatsi seda teha.”