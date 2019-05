Põllumehed ootavad selgust riskide kindlustamise korvamise osas

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhi Roomet Sõrmuse sõnul on varem tootjad saanud kindlustustoetust taotleda väga väikeses ulatuses Eesti riigi omavahenditest, kuid nüüd tuleb selleks raha Eesti Maaelu Arengukava raames Euroopa Liidust ja summad on palju suuremad. Seetõttu oodatakse ka huvi tõusu.

Vihm ja põud

Viimastel aastatel on olnud teraviljakasvatuses ilmastikuolud väga heitlikud: kimbutanud on nii põud kui ka liigniiskus. Seetõttu on ka põllumajandus-kaubanduskoda olnud seisukohal, et riskide juhtimisega tuleb tegeleda ja saagi kindlustamise toetamine on üks põllumeeste abistamise võimalus.

Ehkki ühtki riski ei saa täielikult maandada, sest see läheks liiga kalliks, siis aitab nüüd käivitatav toetus neid vähendada. Sõrmuse sõnul on tegu ühe meetmega suuremas riskijuhtimise süsteemis ja ainuüksi sellest kindlasti ei piisa.

Saagikindlustuse kõrval on tähtis ka loomade ja lindude kindlustamine haiguspuhangute vastu, sest siingi võivad kahjud väga suured olla. Lüpsikarja on mõned ettevõtted meil juba varemgi kindlustanud.

Eesti kindlustusfirmad seni põllumajandustoodangu kindlustamise vastu Sõrmuse sõnul eriti huvi ilmutanud ei ole. Tõenäoliselt tuleb selles osas vaadata rahvusvaheliste kindlustusseltside poole, kel on taolised tooted juba olemas ja kes oleksid huvitatud siinsele turule tulekust.

Viimasel teraviljafoorumil esines näiteks Saksamaa ühistulise kindlustuse esindaja, kes tutvustas oma võimalusi ja rääkis sellest, et nad on aktiivselt juba Lätis ja Leedus tegutsemas.

„Kindlasti ei ole see mingi imevits, mis kõik põllumeeste probleemid lahendab, aga on põllumehi, kellele kindlustus on väga oluline selleks, et oma usaldusväärsust võlausaldajate silmis tõsta,” märgib Sõrmus. Ta lisab, et see puudutab nii suuri kui ka väikesi tootjaid, kuid võimalik on teha kindlustus ka mitme peale ehk panna kokku suurem portfell, et muuta ennast kindlustuse pakkujaile atraktiivsemaks ja saada kindlustusmakse väiksemaks.

Sõrmuse sõnul võtab uue toetussüsteemi käivitamine Eestis kindlasti veel aega ja pole kindel, kas sel aastal see õnnestubki. Koda panustab omalt poolt, suheldes võimalike kindlustusandjatega. „Tegu on aja nõudega, mida Euroopa Liit aktiivselt propageerib, sest põllumees ei saa ju loota, et keegi kusagilt tuleb ja ta kahjud kinni maksab. Igaüks peab ikka ise oma riskid maandama tarkade otsuste ja õigete valikutega, riik tuleb appi siis, kui juhtub midagi täiesti erakordset,” sõnab ta.

Kui palju maksma läheb?

Teraviljasaaduste tootjate ühistu Kevili juht Meelis Annus ütleb, et on liikmete huvid koondanud ja ühe kindlustusmaakleri käest pakkumist ootamas. „Kindlasti on ilmastikuriskide vastu kindlustamine väga tarvilik, aga kõik sõltub sellest, kui lihtne seda toetust saada on ja kui palju see maksma läheb,” lausub ta.