Talupere pani oma saunamaja raha teenima

Maale ööbima tulijad eelistavad rahu. Ükski Airbnb klient pole perenaise käest massaaži soovinud, kuigi teave on saunamajas olemas. Tulijad eelistavad olla omaette, saunatada ja grillida suplemiseks sobiliku tiigi kaldal. Lisatasu eest valitakse hommikusööki, aga perenaise õnneks harva. Nelja väikese lapse kõrvalt on paras lisakoormus teha nädalavahetustel hommikusööke ka saunakülalistele. „Need tuleb ju serveerida eriti ilusti ja kandikul koos kuuma kohviga,” selgitab ta. „Tegelikult teen ma seda siiski rõõmuga, sest olen tänulik kõigile klientidele, kes otsustavad tulla nautima meie maaidülli.”

Sarv usub, et üks põhjus, miks nende juures majutust valitakse, on võimalus tulla koos koeraga. Perel on küll endil ka koer, kuid väga sõbralik.

Rahulolu on vastastikune

Tagasiside pakutava majutuse kohta olnud vaid väga hea, see on Airbnb teenuse juures oluline. „Head tärnid peavad olema, kui kliendid on tõstnud sind hinnangutega supervõõrustaja tasemele, siis see toob ka uusi kliente,” teab Sarv.

Kodumajutuse juures on tähtis keeleoskus. Merit ja abikaasa Aivar saavad hakkama inglise, vene, soome ja mõneti isegi saksa keeles. Kõiki keeli peale soome on ka juba vaja läinud.

„Kõik ööbijad on olnud hästi toredad ja hoidnud meie elamist superhästi. Lähevad ära ja kõik jääb sama korda kui enne tulekut,” on Merit rahul.

Peamiselt jäädakse öömajale üheks, üksikud ka paariks ööks ja harvem pikemaks ajaks. Perenaine usub, et pakub vajalikku teenust. Aasta algus on olnud vaikne, veebruaris, märtsis vaid üksikud kliendid, kuid aprillist on juba märgata tõusu. „Sel aastal on meie saunamaja valitud juba kokku üheksal ööl.”