Päikeseenergia kasvatab eestimaalaste pensioniraha

Ikka veel jagub kahtlejaid, kas meil on piisavalt päikest, et päikesepaneelidest maksimum võtta. Eesti Energia hajatootmise tootevaldkonna tootearendusjuht Margus Potisepp seda muret ei jaga. „Julgen küll öelda, et Eesti on igati hea koht, kus päikesest elektrienergiat toota,” sõnab ta.

Selleks, et paneel hakkaks elektrit tootma, polegi vaja, et lauspäike peale paistaks, piisab juba päevavalgusest. Teatavasti algab suvel Eestis valge päevaaeg varem ja lõpeb hiljem kui näiteks Kesk-Euroopas. Nii jätkub meil päikest pikema aja jooksul, lisaks on selle intensiivsus siin suur.

Kui enamasti eeldatakse, et päikesepaneeli töö kõrgaeg saabub juulis, siis tegelikult näitab praktika, et see on hoopis aprillis-mais, kui on pilvitud ilmad ja väljas veel piisavalt jahe, et tehnoloogia ei kuumene liialt. Seega toodavad paneelid elektrit isegi pilves ilmaga, lihtsalt lauspäikeses on tootlikkus suurem. Ainuke aeg, kui paneelid ei tooda energiat, on öösiti ja siis, kui nende peal on lumi.

Kellele kõige kasulikum?

Päikesepaneelide tehnoloogia areneb kiiresti: efektiivsus tõuseb ja hinnad langevad.

Smartecon OÜ tegevjuht Magno Kure räägib, et juba ammu pole tegu pelgalt entusiastide mänguasjaga, vaid on kindel võimalus elektrikuludelt kokku hoida. Kõige suuremat kasu saab see, kes ostab paneelid täpselt selle arvestusega, et toodab elektrit nii palju, kui ise tarbida jõuab.

„Kehtib reegel, et mida rohkem enda toodetavast energiast ära tarbida suudad, seda tasuvam on,” sõnab Kure.

Kindlasti aitab päikesepaneelide kasutamine kokku hoida võrgutasult, mis, nagu igaüks oma elektriarvelt näeb, võib moodustada suure osa kogukulust. Kui aga endal jääb oma toodetud elektrit üle, siis võrku müües saab selle eest lisaks taastuvenergiatoetust.

Eleringi andmeil on praegu taastuvenergiatoetust saavate päiksepaneelide omanikke umbes 1400 ja see arv aina kasvab. Enamiku toodetud päikeseenergiast tarbivad mikrotootjad ise ja toetust saab mõni neist paar eurot, aga mõni märksa rohkem.

Päikesejaamade soetamise võimalusi uurivad kõige rohkem eramajade omanikud, aga Kure tõdeb, et tegelikult on nii, et mida suurem tarbimine, seda kasulikum oleks kasutada päikeseenergiat, eriti kui tarbida suvisel päeval.

Hästi sobiks päikesejaam seega hoonetele, kus kulub palju elektrit jahutamisele, näiteks büroohooned, hulgilaod, kaubanduskeskused, haiglad. Need on kohad, kus päikesepaistelisel suvel on vaja ventilatsioon ja jahutusseadmed täisvõimsusel töös hoida.

200ruutmeetrine eramaja saaks endale piisava võimsusega jaama soetada 5000–6000 euroga, siis saab enda vajaduse kaetud ja suvel ülejäägi võrku müüa.

Järjest sagedamini pöörduvad päikesepaneelide müüjate poole investeeringusooviga inimesed, kes plaanivad hakata elektrit võrku müüma. Seda muret, et keegi elektrit ära ei osta, pole.

