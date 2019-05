Türi lillelaat jõuab otseülekandena tuhandetesse kodudesse

Kõik lillemüüjad, kes tahtsid tulla kauplema 42. Türi lillelaadale, said koha tänu korraldusmeeskonna leidlikkusele, müügiplatside äramahutamiseks tuli isegi võsa maha võtta.

Eelmise aasta lõpul Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi juhatuse esimeheks valitud Pille Marrandi kinnitab, et nende korraldatav Türi lillelaat jätkab oma tavapärases headuses. „Rõhutan, et just tavapärases headuses. Olen väga rõõmus, et tänavu tulid tagasi kauplema mitmed vahepeal eemale jäänud olulised ettevõtted,” lisab ta.

Linnasisesel laadal on raske laieneda. Müügilubasid on väljastatud peaaegu samapalju kui varasematel aastatel. Kuid Marrandi meelest peab lillelaat eelkõige oma nime õigustama ja seepärast on lillede ja taimede müügiala tänavu tavalisest suurem. Et piiratud alal lille- ja taimemüüjatele müügikohti mõõta, läks vaja parasjagu leidlikkust. Näiteks puhastati võsast suurte puude aluseid. Marrandi usub, et selline pingutus tasub end ära, sest väikesed hobiaednikud pakuvad sageli erilisemaid sorte ja muud üllatavat. Kindlasti on uute sortidega kauplemas ka Räpina aianduskool.

Lõplik kauplejate arv jääb 650–700 vahele. Uudsena tuli Marrandil tegeleda poliitikute ja meedia huviga. Poliitikute soovist tulla rahvarikkale laadale võib veel aru saada, üllatuslikum oli veel ühe telekanali ja raadiojaama soov tulla kohapeale saadet tegema. „Varasemast teadsin, et tuleb Terevisioon. Nüüd siis tuleb vaadata, kuidas Tallinna TV ja Vikerraadio soovi täidetud saame,” lausus ta nädalapäevad enne laata.

Et üks õige laat on aina enam kogupereüritus, toimuvad sellel jätkuvalt konkursid ja võistlused. Mitut neist teavad laadalised juba oodata, kuid laste joonistusvõistlus on tänavu esimest korda. Samuti näeb esmakordselt Türi käsitöönaiste näputööde kõrval ka Järvamaa koolinoorte parimaid õpilastöid. Marrandi kinnitab, et vaatamist väärt on mõlemad. Aina rohkemad Eesti kodud väärtustavad aiailu kõrval tubast näputööd ja Türil on valikut ohtralt.

Laada korraldamisega on ametis ligemale 80liikmeline meeskond. Sedagi on enam-vähem samapalju kui varem. „Saan rahulikult magada, sest kõik sujub,” rõõmustab Marrandi.

Kas ka tänavu külastavad laata turistide hulgad Soomest ja Rootsist, seda Marrandi ette ei tea, kuid usub, et tulemata nad ei jää. Korraldajad on kõik teinud selleks, et külastaja tunneks end hästi ja kaupa oleks laias valikus. Piletihindki on sama ehk sümboolne 2 eurot. Nii jääbki ainult head ilma oodata.