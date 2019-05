Kohalik kaupmees lillelaadast suurt ei võida

Järva Tarbijate Ühistu juhatuse liige Priit Teder märgib, et kõik sõltub ilmast. Kuuma ilmaga lähevad kaubaks kerged joogid ja söögid, seda enam laadaplatsil viibides. Mida külmem ilm, seda enam soovitakse kangemat jooki ja tugevamat sööki ning leitakse tee soojavarju kaubanduskeskustesse.

„Tean seda omast käest,” ütleb Teder. „Sooja ilmaga käin ja jalutan laadaplatsil heal meelel, külmemaga viskan pilgu peale peamiselt Järva Tarbijate Ühistu väljapanekutele. Türi lillelaat on vägev asi ja meiegi püüame sellest parimat võtta, kuid kaubanduskeskuste külastajate rohkusest võib tekkida petlik mulje.”

Külastajate arv võib ju mitu korda kasvada, kuid keskmine ost langeb tugevasti. „Kas me ise lähme näiteks Viljandi Folgile, et osta endale uus külmik või ülikond? Ei lähe ju! Sama lugu on Türi lillelaada külastajatega. Piirduvad nemadki tihti vaid limonaadi, saiakese või jäätise ostmisega,” nendib Teder. „Laadapäevade rahamaht pole kuidagi proportsioonis klientide arvuga ja tavapäevaga seda võrrelda ei anna.”

Siiski hoitakse poed avatuna, sest nähakse selles kasu suuremas pildis ja pikema aja jooksul. „Laadamelu kestab mõne päeva. Kui suudame endid sel ajal külastajate silmis oma kaubavaliku ja hea teenindusega jäädvustuda, teevad nad meile tulevikus kergemini sissepõikeid. Leiavad tee poodidesse Türil või peatuvad möödasõidul, et minna Konsumisse või Kalevi poodi,” põhjendab Teder.

Martsipanitootja Convi Food Sweets juhatuse liige Anu Zinovjev räägib, et neil on tõesti Türi kesklinnas peatänava ääres pood „Õige magus”, kuid lillelaada ajal on neil külastajaid tavalisest vaid veidi rohkem.

„Poe esimesel aastal, seitse aastat tagasi, arvasime samuti, et küll lillelaada ajal läheb tööks. Panime poodi lausa kaks müüjat, kuid mitte ühtegi ostjat ei käinud,” meenutab Zinovjev. „Igal aastal on nüüd külastajaid laadaajal rohkem, sest meid juba teatakse ja tullakse Türile sattudes ka meie poest läbi. Kuid ei mingit rahvamurdu. Isegi eraldi reklaami tehes mitte. Sellegi proovisime järele. Kutsusime martsipanist lilli ostma, kuid ei midagi. Ausaadav ju ka. Lillelaada ajal on laadaplatsil nii palju teha, osta ja vaadata, et inimene saab seal kõik soovid täidetud ja lõpuks väsib ära ka.”

